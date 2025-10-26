Campinas aprova 'Lei Caramelo' que protege animais comunitários

A Câmara Municipal de Campinas aprovou o projeto que cria a “Lei Caramelo”, voltada à proteção e cuidado dos animais comunitários, garantindo que cães e gatos que vivem em praças, ruas e condomínios possam permanecer com segurança, abrigo e alimentação nos locais onde já estão integrados à rotina da comunidade.

A proposta é de autoria do vereador Gustavo Petta (PCdoB), com coautoria dos vereadores Luiz Rossini (Republicanos) e Arnaldo Salvetti (MDB), e altera o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos (Lei nº 15.449/2017). “Esses animais fazem parte da rotina de bairros, praças, escolas e condomínios. Eles criam laços afetivos com a comunidade e merecem ser respeitados e protegidos. A ‘Lei Caramelo’ garante que eles possam continuar nesses locais, com responsabilidade e dignidade”, afirmou Petta.

A nova legislação prevê cadastro de tutores responsáveis e suplentes, autorização para instalação de comedouros e abrigos reutilizáveis, além de proibição da retirada compulsória desses animais das vias públicas e espaços comunitários. O texto também foi aprimorado com contribuições de entidades de proteção animal durante o processo de tramitação.