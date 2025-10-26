Unicamp cria IA para detectar câncer de pele em peles negras

Um projeto da Unicamp está desenvolvendo uma inteligência artificial inclusiva para o diagnóstico de câncer de pele em pessoas negras, enfrentando o viés racial na dermatologia e ampliando o acesso a diagnósticos precisos no sistema público de saúde. A informação é do Jornal da Unicamp. A iniciativa é coordenada pela professora Sandra Avila, do Instituto de Computação (IC), em parceria com o Living Lab da organização social SAS Brasil.
O projeto busca criar um banco de dados dermatológico representativo da diversidade brasileira — etapa essencial para o aprendizado da IA. Desde julho, a SAS Brasil opera com um protocolo ajustado de triagem, após capacitar equipes de enfermagem para o diagnóstico em peles negras. “Se o diagnóstico errado é passado para um algoritmo, isso escala o problema”, alertou a professora.
A pesquisa utiliza redes neurais para treinar um modelo capaz de classificar lesões cutâneas como benignas ou malignas. A coleta de imagens será feita nas unidades móveis da SAS Brasil e nas Unidades de Telemedicina Avançada (UTA) do Ceará e de Goiás, ampliando o alcance a regiões vulneráveis. As imagens, feitas com celulares e dermatoscópios, serão usadas para treinar o sistema. “Com isso, a possibilidade de conseguir um banco representativo é maior. A instituição também conta com especialistas que participam do processo e realizam diagnósticos”, explicou Avila.
Segundo Gabriela Sá, Head de Pesquisa e Ensino do Living Lab, a expectativa é que as ferramentas ajudem a integrar telessaúde e IA, ampliando o acesso a diagnósticos precoces. “O uso de IA para analisar imagens dermatoscópicas ajuda na detecção precoce mesmo em áreas com poucos especialistas. Isso reduz o tempo de diagnóstico e melhora o acesso a cuidados especializados”, afirmou.
O cronograma prevê coleta e análise de dados até 2027, com validação do modelo em 2026 e publicação dos resultados até 2028. O estudo aguarda aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Desde 2020, o trabalho já recebeu prêmios como o Google Award for Inclusion Research (2022) e o Dermatologia Mais Inclusiva (L’Oréal Brasil, 2025), além de reconhecimento em eventos científicos internacionais.
A iniciativa envolve pesquisadores do Brazilian Institute of Data Science (BI0S), Hub de Inteligência Artificial e Arquiteturas Cognitivas (H.IAAC) e Recod.ai, todos da Unicamp.
Combate ao racismo estrutural na saúde
A professora lembra que o projeto ganhou novo rumo em 2020, quando percebeu que a IA não reconhecia lesões típicas em peles negras, especialmente nas mãos, pés e unhas — regiões onde o melanoma é mais comum nesse grupo. “Li uma reportagem sobre o racismo na dermatologia e percebi a gravidade daquele conselho”, relatou Avila.
A dermatologista Camila Rosa, parceira na pesquisa, explica que a pele negra tem características específicas, como maior presença de melanina e tendência a hiperpigmentações. “Sem protocolos adequados, o diagnóstico é comprometido e o risco de mortalidade aumenta”, disse.
Além da inovação tecnológica, o projeto terá vertente educativa, com campanhas de conscientização e protocolos padronizados para rastreio do câncer de pele. “Queremos que o estudo vá até a população e seja aplicado na prática. Esperamos que os dados sirvam de base para políticas públicas de prevenção”, afirmou Sá.
A professora Sandra Avila resume o espírito da iniciativa: “O projeto treina máquinas, mas também treina pessoas. Queremos mudar a forma como a ciência enxerga a diversidade da pele brasileira.”