Unicamp cria IA para detectar câncer de pele em peles negras

Um projeto da Unicamp está desenvolvendo uma inteligência artificial inclusiva para o diagnóstico de câncer de pele em pessoas negras, enfrentando o viés racial na dermatologia e ampliando o acesso a diagnósticos precisos no sistema público de saúde. A informação é do Jornal da Unicamp. A iniciativa é coordenada pela professora Sandra Avila, do Instituto de Computação (IC), em parceria com o Living Lab da organização social SAS Brasil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O projeto busca criar um banco de dados dermatológico representativo da diversidade brasileira — etapa essencial para o aprendizado da IA. Desde julho, a SAS Brasil opera com um protocolo ajustado de triagem, após capacitar equipes de enfermagem para o diagnóstico em peles negras. “Se o diagnóstico errado é passado para um algoritmo, isso escala o problema”, alertou a professora.

A pesquisa utiliza redes neurais para treinar um modelo capaz de classificar lesões cutâneas como benignas ou malignas. A coleta de imagens será feita nas unidades móveis da SAS Brasil e nas Unidades de Telemedicina Avançada (UTA) do Ceará e de Goiás, ampliando o alcance a regiões vulneráveis. As imagens, feitas com celulares e dermatoscópios, serão usadas para treinar o sistema. “Com isso, a possibilidade de conseguir um banco representativo é maior. A instituição também conta com especialistas que participam do processo e realizam diagnósticos”, explicou Avila.