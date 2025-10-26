Mamão formosa lidera queda de preços no atacado da Ceasa

O Sacolômetro da Ceasa Campinas registrou uma forte queda nos preços entre os dias 13 e 20 de outubro, com redução em 85% dos produtos hortifrutigranjeiros analisados. O mamão formosa foi o destaque da semana, com recuo de 33,3%, vendido a R$ 4,00/kg, reflexo da alta oferta no mercado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o técnico de Mercado e Agricultura da Ceasa, Paulo Palma, o cenário reflete a abundância de produtos e uma leve retração da demanda. “O maracujá azedo caiu por maior oferta, mas há demanda retraída pelos altos preços praticados. Já a goiaba vermelha teve queda com oferta crescente devido ao início da safra regional”, explicou.

Principais baixas nas frutas

Morango: -16,7% (R$ 12,50/kg)

-16,7% (R$ 12,50/kg) Maracujá azedo: -15,0% (R$ 7,73/kg)

-15,0% (R$ 7,73/kg) Goiaba vermelha: -12,5% (R$ 7,00/kg)

Na contramão da tendência, o mamão havaiano teve alta de 8,4% (R$ 4,75/kg) e a melancia subiu 11,1% (R$ 2,50/kg), com o fim da safra goiana reduzindo a oferta.

Legumes em queda generalizada