ECONOMIA

Mamão formosa lidera queda de preços no atacado da Ceasa

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Levantamento da Ceasa Campinas aponta queda de preços em 85% dos produtos, com destaque para frutas e legumes
Sacolômetro da Ceasa Campinas registrou uma forte queda nos preços entre os dias 13 e 20 de outubro, com redução em 85% dos produtos hortifrutigranjeiros analisados. O mamão formosa foi o destaque da semana, com recuo de 33,3%, vendido a R$ 4,00/kg, reflexo da alta oferta no mercado.

Segundo o técnico de Mercado e Agricultura da Ceasa, Paulo Palma, o cenário reflete a abundância de produtos e uma leve retração da demanda. “O maracujá azedo caiu por maior oferta, mas há demanda retraída pelos altos preços praticados. Já a goiaba vermelha teve queda com oferta crescente devido ao início da safra regional”, explicou.

Principais baixas nas frutas

  • Morango: -16,7% (R$ 12,50/kg)
  • Maracujá azedo: -15,0% (R$ 7,73/kg)
  • Goiaba vermelha: -12,5% (R$ 7,00/kg)

Na contramão da tendência, o mamão havaiano teve alta de 8,4% (R$ 4,75/kg) e a melancia subiu 11,1% (R$ 2,50/kg), com o fim da safra goiana reduzindo a oferta.

Legumes em queda generalizada

O grupo dos legumes apresentou redução média de 8,2%, com quedas generalizadas devido ao aumento da oferta. “O tomate, pimentão, pepino caipira, vagem, abobrinha, berinjela, chuchu e jiló — todos estão com oferta crescente”, detalhou Palma.

Principais reduções no setor:

  • Abobrinha brasileira: -24,9% (R$ 2,50/kg)
  • Pepino caipira: -21,4% (R$ 2,75/kg)
  • Vagem macarrão: -19,9% (R$ 4,62/kg)
  • Pimentão verde: -12,5% (R$ 6,36/kg)
  • Tomate Débora: -12,5% (R$ 3,50/kg)
  • Jiló: -10,0% (R$ 6,00/kg)

Verduras e raízes

As verduras tiveram leve alta de 1,2%, impulsionada pela acelga, que subiu 16,5% (R$ 2,19/kg) por causa da menor oferta. Já as raízes ficaram praticamente estáveis, com queda de 0,5% no geral. Houve alta da cebola nacional (16,7%), a R$ 1,75/kg, e da mandioca (12,6%), a R$ 1,96/kg, ambas afetadas pela redução na quantidade disponível.

