Mamão formosa lidera queda de preços no atacado da Ceasa

O Sacolômetro da Ceasa Campinas registrou uma forte queda nos preços entre os dias 13 e 20 de outubro, com redução em 85% dos produtos hortifrutigranjeiros analisados. O mamão formosa foi o destaque da semana, com recuo de 33,3%, vendido a R$ 4,00/kg, reflexo da alta oferta no mercado.
Segundo o técnico de Mercado e Agricultura da Ceasa, Paulo Palma, o cenário reflete a abundância de produtos e uma leve retração da demanda. “O maracujá azedo caiu por maior oferta, mas há demanda retraída pelos altos preços praticados. Já a goiaba vermelha teve queda com oferta crescente devido ao início da safra regional”, explicou.
Principais baixas nas frutas
- Morango: -16,7% (R$ 12,50/kg)
- Maracujá azedo: -15,0% (R$ 7,73/kg)
- Goiaba vermelha: -12,5% (R$ 7,00/kg)
Na contramão da tendência, o mamão havaiano teve alta de 8,4% (R$ 4,75/kg) e a melancia subiu 11,1% (R$ 2,50/kg), com o fim da safra goiana reduzindo a oferta.
Legumes em queda generalizada
O grupo dos legumes apresentou redução média de 8,2%, com quedas generalizadas devido ao aumento da oferta. “O tomate, pimentão, pepino caipira, vagem, abobrinha, berinjela, chuchu e jiló — todos estão com oferta crescente”, detalhou Palma.
Principais reduções no setor:
- Abobrinha brasileira: -24,9% (R$ 2,50/kg)
- Pepino caipira: -21,4% (R$ 2,75/kg)
- Vagem macarrão: -19,9% (R$ 4,62/kg)
- Pimentão verde: -12,5% (R$ 6,36/kg)
- Tomate Débora: -12,5% (R$ 3,50/kg)
- Jiló: -10,0% (R$ 6,00/kg)
Verduras e raízes
As verduras tiveram leve alta de 1,2%, impulsionada pela acelga, que subiu 16,5% (R$ 2,19/kg) por causa da menor oferta. Já as raízes ficaram praticamente estáveis, com queda de 0,5% no geral. Houve alta da cebola nacional (16,7%), a R$ 1,75/kg, e da mandioca (12,6%), a R$ 1,96/kg, ambas afetadas pela redução na quantidade disponível.