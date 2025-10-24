Campinas realiza nova etapa da multivacinação neste sábado

A Secretaria de Saúde de Campinas promove neste sábado (25 de outubro) uma nova fase da Campanha de Multivacinação, com postos em shoppings, mercados, abertura extra de dois centros de saúde e visitas domiciliares em diferentes regiões da cidade. O foco é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos e ampliar a cobertura contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A mobilização, que integra a campanha nacional do Ministério da Saúde, segue até o fim do mês e tem como objetivo reduzir o número de vacinas atrasadas no público infantil e juvenil. Segundo estimativas da Prefeitura, 190.882 pessoas nessa faixa etária vivem na cidade.
Entre as vacinas disponíveis estão as que protegem contra sarampo, caxumba, rubéola, catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatite A e B, meningites C e ACWY, pneumocócica, poliomielite, rotavírus, gripe e febre amarela. A vacina contra a dengue será aplicada somente nos centros de saúde.
Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto e a caderneta de vacinação, além de estar acompanhado dos pais ou responsáveis — ou portar uma autorização assinada.
A campanha inclui também o “resgate do HPV”, voltado a adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não receberam o imunizante. Desde abril de 2024, o Ministério da Saúde recomenda a aplicação em dose única para pessoas de 9 a 14 anos, com oferta temporária para o grupo mais velho.
Programação de sábado (25):
- 8h às 13h: vacinação nos 11 CSs que funcionam aos sábados (Parque São Quirino, Valença, Florence, Aurélia, Capivari, Vista Alegre, Santo Antônio, DIC 1, Santa Lúcia, Aeroporto, União dos Bairros e Vila Ipê).
- 8h às 16h: abertura extra do CS San Martin (Rua São Francisco Xavier, 208, Parque Cidade Campinas) e visitas domiciliares no Parque Itajaí.
- 8h às 17h: abertura extra do CS Parque Oziel (Rua Cabo Rúbens Zimmermann, 9) e ações nas regiões do Campina Grande e São Luiz.
- 9h às 17h: ponto de vacinação no Supermercado Enxuto (Av. John Boyd Dunlop, 440).
- 10h às 18h: atendimento no Shopping Parque das Bandeiras (Av. John Boyd Dunlop, 3.900).
Desde o início de outubro, a Prefeitura já realizou ações em escolas municipais e estaduais, no Parque Ecológico Monsenhor José Salim e no Kartódromo do Taquaral.