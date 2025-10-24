24 de outubro de 2025
PREVENÇÃO

Campinas realiza nova etapa da multivacinação neste sábado

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Ação ocorre neste sábado (25) em Campinas com vacinação em shoppings, mercados, centros de saúde e visitas domiciliares.
Secretaria de Saúde de Campinas promove neste sábado (25 de outubro) uma nova fase da Campanha de Multivacinação, com postos em shoppings, mercados, abertura extra de dois centros de saúde e visitas domiciliares em diferentes regiões da cidade. O foco é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos e ampliar a cobertura contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos.

A mobilização, que integra a campanha nacional do Ministério da Saúde, segue até o fim do mês e tem como objetivo reduzir o número de vacinas atrasadas no público infantil e juvenil. Segundo estimativas da Prefeitura, 190.882 pessoas nessa faixa etária vivem na cidade.

Entre as vacinas disponíveis estão as que protegem contra sarampo, caxumba, rubéola, catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatite A e B, meningites C e ACWY, pneumocócica, poliomielite, rotavírus, gripe e febre amarela. A vacina contra a dengue será aplicada somente nos centros de saúde.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto e a caderneta de vacinação, além de estar acompanhado dos pais ou responsáveis — ou portar uma autorização assinada.

A campanha inclui também o “resgate do HPV”, voltado a adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não receberam o imunizante. Desde abril de 2024, o Ministério da Saúde recomenda a aplicação em dose única para pessoas de 9 a 14 anos, com oferta temporária para o grupo mais velho.

Programação de sábado (25):

  • 8h às 13h: vacinação nos 11 CSs que funcionam aos sábados (Parque São Quirino, Valença, Florence, Aurélia, Capivari, Vista Alegre, Santo Antônio, DIC 1, Santa Lúcia, Aeroporto, União dos Bairros e Vila Ipê).
  • 8h às 16h: abertura extra do CS San Martin (Rua São Francisco Xavier, 208, Parque Cidade Campinas) e visitas domiciliares no Parque Itajaí.
  • 8h às 17h: abertura extra do CS Parque Oziel (Rua Cabo Rúbens Zimmermann, 9) e ações nas regiões do Campina Grande e São Luiz.
  • 9h às 17h: ponto de vacinação no Supermercado Enxuto (Av. John Boyd Dunlop, 440).
  • 10h às 18h: atendimento no Shopping Parque das Bandeiras (Av. John Boyd Dunlop, 3.900).

Desde o início de outubro, a Prefeitura já realizou ações em escolas municipais e estaduais, no Parque Ecológico Monsenhor José Salim e no Kartódromo do Taquaral.

Mais informações e endereços de todos os postos estão disponíveis em: vacina.campinas.sp.gov.br.

