Campinas realiza nova etapa da multivacinação neste sábado

A Secretaria de Saúde de Campinas promove neste sábado (25 de outubro) uma nova fase da Campanha de Multivacinação, com postos em shoppings, mercados, abertura extra de dois centros de saúde e visitas domiciliares em diferentes regiões da cidade. O foco é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos e ampliar a cobertura contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos.

A mobilização, que integra a campanha nacional do Ministério da Saúde, segue até o fim do mês e tem como objetivo reduzir o número de vacinas atrasadas no público infantil e juvenil. Segundo estimativas da Prefeitura, 190.882 pessoas nessa faixa etária vivem na cidade.

Entre as vacinas disponíveis estão as que protegem contra sarampo, caxumba, rubéola, catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatite A e B, meningites C e ACWY, pneumocócica, poliomielite, rotavírus, gripe e febre amarela. A vacina contra a dengue será aplicada somente nos centros de saúde.