Ruy Rodriguez terá bloqueio parcial para obra da Sanasa

A Emdec vai interditar parcialmente um trecho da Avenida Ruy Rodriguez, na altura do Jardim Morumbi, neste domingo (26), entre 8h e 18h, para permitir a execução de uma obra da Sanasa.

O bloqueio será realizado antes do retorno da Estação BRT Morumbi, no sentido bairro–Centro, com o fechamento das faixas destinadas aos veículos leves. Durante a intervenção, os motoristas deverão seguir pelo corredor do BRT, na faixa de concreto à esquerda, e retornar ao tráfego comum logo após o semáforo.

A obra, executada pela empresa Norte-Sul, contratada pela Sanasa, envolve a substituição de rede de esgoto no local. Agentes da Emdec estarão presentes durante todo o período da interdição para orientar o fluxo e garantir a segurança dos motoristas.