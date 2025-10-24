24 de outubro de 2025
BLOQUEIO

Ruy Rodriguez terá bloqueio parcial para obra da Sanasa

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Interdição parcial ocorre neste domingo no trecho da avenida noJardim Morumbi, para obra de substituição de rede.
Interdição parcial ocorre neste domingo no trecho da avenida noJardim Morumbi, para obra de substituição de rede.

Emdec vai interditar parcialmente um trecho da Avenida Ruy Rodriguez, na altura do Jardim Morumbi, neste domingo (26), entre 8h e 18h, para permitir a execução de uma obra da Sanasa.

O bloqueio será realizado antes do retorno da Estação BRT Morumbi, no sentido bairro–Centro, com o fechamento das faixas destinadas aos veículos leves. Durante a intervenção, os motoristas deverão seguir pelo corredor do BRT, na faixa de concreto à esquerda, e retornar ao tráfego comum logo após o semáforo.

A obra, executada pela empresa Norte-Sul, contratada pela Sanasa, envolve a substituição de rede de esgoto no local. Agentes da Emdec estarão presentes durante todo o período da interdição para orientar o fluxo e garantir a segurança dos motoristas.

