24 de outubro de 2025
FEMINICÍDIO

Homem mata ex-mulher e tira a própria vida em Americana

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Mulher é assassinada no trabalho e ex se suicida em seguida; crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (24).

Um feminicídio seguido de suicídio chocou os moradores da Vila Santa Catarina, em Americana, na manhã desta sexta-feira (24). As informações são da CBN Campinas. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 5h40, na Rua Abolição, e envolveu um homem de 47 anos e sua ex-companheira, com quem havia se separado há cerca de um mês.

  Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A mulher, que trabalhava como cozinheira e vendia marmitas, havia saído de casa com os dois filhos pequenos para mais um dia de trabalho. Pouco tempo depois, o ex-marido chegou ao local e atirou contra ela, antes de tirar a própria vida. Os dois chegaram a ser socorridos ao Hospital Municipal de Americana, mas não resistiram.

Testemunhas relataram que o agressor também teria ameaçado a cunhada, que estava próxima à cozinha, mas a mulher interveio e acabou baleada. As crianças conseguiram fugir durante os disparos e foram acolhidas por vizinhos.

No local, a PM apreendeu duas armas de fogo — um revólver e uma pistola —, além de uma faca, todos recolhidos para perícia. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio seguido de suicídio, e o Conselho Tutelar acompanha a situação das crianças.

