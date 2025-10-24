Homem mata ex-mulher e tira a própria vida em Americana

Um feminicídio seguido de suicídio chocou os moradores da Vila Santa Catarina, em Americana, na manhã desta sexta-feira (24). As informações são da CBN Campinas. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 5h40, na Rua Abolição, e envolveu um homem de 47 anos e sua ex-companheira, com quem havia se separado há cerca de um mês.

A mulher, que trabalhava como cozinheira e vendia marmitas, havia saído de casa com os dois filhos pequenos para mais um dia de trabalho. Pouco tempo depois, o ex-marido chegou ao local e atirou contra ela, antes de tirar a própria vida. Os dois chegaram a ser socorridos ao Hospital Municipal de Americana, mas não resistiram.

Testemunhas relataram que o agressor também teria ameaçado a cunhada, que estava próxima à cozinha, mas a mulher interveio e acabou baleada. As crianças conseguiram fugir durante os disparos e foram acolhidas por vizinhos.