Carro pega fogo e interdita rodovia na entrada de Sousas

Um veículo Peugeot pegou fogo na manhã desta sexta-feira (24) na Rodovia Heitor Penteado, próximo à entrada do Distrito de Sousas, em Campinas. O carro apresentou uma pane mecânica e o motorista conseguiu encostar no acostamento, no sentido bairro, em trecho ao lado do Templo dos Mórmons.

As chamas se espalharam rapidamente, consumindo totalmente o veículo e atingindo a vegetação do talude ao lado da pista. Agentes da Emdec foram acionados e realizaram o bloqueio parcial da rodovia, deixando apenas uma faixa liberada para o tráfego.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar o incêndio e evitar a propagação do fogo pela área de mata. De corod com as primeiras informações, não há registro de feridos.