FOGO NA PISTA

Carro pega fogo e interdita rodovia na entrada de Sousas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Carro pega fogo na Rodovia Heitor Penteado, em Sousas, e provoca interdição parcial; não há informações sobre feridos.

Um veículo Peugeot pegou fogo na manhã desta sexta-feira (24) na Rodovia Heitor Penteado, próximo à entrada do Distrito de Sousas, em Campinas. O carro apresentou uma pane mecânica e o motorista conseguiu encostar no acostamento, no sentido bairro, em trecho ao lado do Templo dos Mórmons.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As chamas se espalharam rapidamente, consumindo totalmente o veículo e atingindo a vegetação do talude ao lado da pista. Agentes da Emdec foram acionados e realizaram o bloqueio parcial da rodovia, deixando apenas uma faixa liberada para o tráfego.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar o incêndio e evitar a propagação do fogo pela área de mata. De corod com as primeiras informações, não há registro de feridos.

