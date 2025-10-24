GM apreende 82 kg de fios furtados em chácara usada como depósito

Uma operação da Guarda Municipal de Campinas, realizada na madrugada desta sexta-feira (24), desmantelou um ponto de armazenamento e processamento de fios furtados em uma chácara no Jardim Monte Cristo. No local, foram apreendidos cerca de 82 quilos de fios descascados e um Fiat Uno utilizado no transporte do material.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação começou após uma denúncia anônima sobre furto de fios. Segundo a GCM, a chácara era usada como depósito e centro de descarte do cobre, e o veículo estava disfarçado como carro de uma empresa de telefonia.

Durante a vistoria, os guardas encontraram máquina de descascar fios, balança de precisão, escada, uniformes, cones de sinalização, celulares e dois alicates. Um homem foi detido no local e confessou a participação no esquema, afirmando que recebia R$ 100 para cada R$ 1 mil de fios processados. Ele também revelou atuar com dois adolescentes e indicou um outro homem como o coordenador da atividade — ambos ainda não localizados.