PF prende suspeitos de enviar cocaína à Austrália pelos Correios

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (24), a Operação Prometheus I, voltada à investigação de um esquema de envio de cocaína ao exterior por meio de encomendas postais. A ação cumpriu dois mandados de prisão preventiva e um de busca e apreensão, todos expedidos pela Justiça Federal.

As apurações começaram após a apreensão de duas remessas enviadas à Austrália, nas quais a droga estava ocultada em objetos comuns, como tecidos e tapetes. A perícia técnico-científica confirmou tratar-se de cocaína, totalizando 3,4 quilos do entorpecente.

De acordo com a Polícia Federal, as postagens foram feitas na mesma agência dos Correios, em Sumaré, utilizando documentos falsos e o mesmo padrão de envio. A operação busca agora reunir novas provas e identificar outros envolvidos na rede criminosa.