Justiça impõe limite à paralisação e multa por motorista parado

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) obteve uma liminar no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para garantir o funcionamento do transporte público coletivo durante eventuais paralisações. A decisão determina que as empresas mantenham 60% dos motoristas em operação nos horários de pico (5h às 8h e 16h às 19h) e 50% nos demais períodos.

Em caso de descumprimento, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Campinas e Região deverá pagar multa de R$ 1 mil por funcionário parado. A determinação foi assinada pelo desembargador Wilton Borba Canicoba, que também marcou audiência de conciliação para o dia 28 de outubro, às 11h, com representantes da Emdec e do sindicato.

O despacho ressalta que o sindicato deve “zelar para que o percentual mínimo de força de trabalho seja alocado de maneira a minimizar os prejuízos ao atendimento da população”.