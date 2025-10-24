Justiça impõe limite à paralisação e multa por motorista parado

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) obteve uma liminar no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para garantir o funcionamento do transporte público coletivo durante eventuais paralisações. A decisão determina que as empresas mantenham 60% dos motoristas em operação nos horários de pico (5h às 8h e 16h às 19h) e 50% nos demais períodos.
Em caso de descumprimento, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Campinas e Região deverá pagar multa de R$ 1 mil por funcionário parado. A determinação foi assinada pelo desembargador Wilton Borba Canicoba, que também marcou audiência de conciliação para o dia 28 de outubro, às 11h, com representantes da Emdec e do sindicato.
O despacho ressalta que o sindicato deve “zelar para que o percentual mínimo de força de trabalho seja alocado de maneira a minimizar os prejuízos ao atendimento da população”.
Mesmo após a decisão, a Emdec ingressou com um pedido de revisão, defendendo que a frota deveria operar em sua totalidade, considerando o transporte público um serviço essencial que não pode ser interrompido.
Paralisação de motoristas
A medida judicial foi solicitada após a paralisação registrada na madrugada desta quinta-feira (23), quando motoristas de quatro concessionárias (VB1, VB3, Campibus e Onicamp) suspenderam as partidas por cerca de duas horas, alegando atrasos no pagamento de salários e benefícios. Aproximadamente 70% dos ônibus convencionais deixaram de circular entre 4h e 6h.
Para reduzir o impacto sobre os usuários, a Emdec ativou a Operação Paese, com 28 ônibus do transporte alternativo deslocados para as regiões das Amoreiras, Ouro Verde e Campo Belo, priorizando linhas que atendem hospitais.
Durante o movimento, agentes da mobilidade monitoraram as garagens e terminais, garantindo o mínimo de atendimento nos terminais Itajaí, Campo Grande e Satélite Íris.
A empresa reforça que seguirá acompanhando as negociações trabalhistas e que ações emergenciais continuarão sendo adotadas sempre que necessário para garantir o deslocamento da população.