Polícia desmantela bingo clandestino com 91 caça-níqueis

Um bingo clandestino foi desativado pela Polícia Militar na Vila Teixeira, em Campinas (SP), na tarde desta quinta-feira (23). A ação resultou na detenção de 33 pessoas, sendo 25 clientes e oito funcionários do estabelecimento.

A operação foi deflagrada após uma denúncia de cárcere privado no endereço. Para entrar no imóvel, os policiais precisaram do apoio do Corpo de Bombeiros, que realizou o arrombamento da porta.

Dentro do local, os agentes encontraram e apreenderam 91 máquinas caça-níqueis. Segundo a Polícia Civil, que registrou a ocorrência, todos os equipamentos serão destruídos.