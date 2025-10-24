Polícia prende homem e desmonta 'empresa' de maconha em Sumaré

Um homem de 31 anos foi preso durante uma operação que desmantelou um esquema de cultivo e venda de maconha em uma chácara no Jardim Primavera, em Sumaré. A ação, batizada de “Operação Jamaica”, foi realizada pela DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito mantinha uma estrutura semiprofissional para o cultivo da droga, com estufas montadas para o plantio. Ele confessou o crime e foi encaminhado para a cadeia pública de Sumaré.
A operação resultou na apreensão de uma grande quantidade de material:
- 26 pés de maconha cultivados em duas estufas (uma no quintal e outra dentro de casa);
- 44 gramas de maconha pronta para venda, dois vidros com a substância e um frasco de óleo de maconha;
- Duas balanças de precisão e 156 embalagens plásticas vazias;
- Dois celulares e anotações contábeis do comércio ilegal.