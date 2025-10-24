24 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
AÇÃO POLICIAL

Polícia prende homem e desmonta 'empresa' de maconha em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Droga foi apreendida pela Polícia Civil
Droga foi apreendida pela Polícia Civil

Um homem de 31 anos foi preso durante uma operação que desmantelou um esquema de cultivo e venda de maconha em uma chácara no Jardim Primavera, em Sumaré. A ação, batizada de “Operação Jamaica”, foi realizada pela DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito mantinha uma estrutura semiprofissional para o cultivo da droga, com estufas montadas para o plantio. Ele confessou o crime e foi encaminhado para a cadeia pública de Sumaré.

A operação resultou na apreensão de uma grande quantidade de material:

  • 26 pés de maconha cultivados em duas estufas (uma no quintal e outra dentro de casa);
  • 44 gramas de maconha pronta para venda, dois vidros com a substância e um frasco de óleo de maconha;
  • Duas balanças de precisão e 156 embalagens plásticas vazias;
  • Dois celulares e anotações contábeis do comércio ilegal.

Comentários

Comentários