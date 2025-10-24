Polícia prende homem e desmonta 'empresa' de maconha em Sumaré

Um homem de 31 anos foi preso durante uma operação que desmantelou um esquema de cultivo e venda de maconha em uma chácara no Jardim Primavera, em Sumaré. A ação, batizada de “Operação Jamaica”, foi realizada pela DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito mantinha uma estrutura semiprofissional para o cultivo da droga, com estufas montadas para o plantio. Ele confessou o crime e foi encaminhado para a cadeia pública de Sumaré.

A operação resultou na apreensão de uma grande quantidade de material: