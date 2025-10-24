24 de outubro de 2025
NA CADEIA

Condenado a mais de 10 anos por estupro é capturado pela PM

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem, que tinha mandado de prisão expedido desde 2022, foi localizado pela polícia enquanto trabalhava em uma empresa no bairro Parque Industrial.
Homem, que tinha mandado de prisão expedido desde 2022, foi localizado pela polícia enquanto trabalhava em uma empresa no bairro Parque Industrial.

Polícia Militar prendeu um homem condenado por estupro durante uma ação de rotina na Rua Odavilson Utembergue, no bairro Parque Industrial, em Pedreira. O suspeito foi identificado após demonstrar nervosismo ao perceber a aproximação da viatura.

Os policiais realizavam patrulhamento preventivo quando decidiram abordar o funcionário de uma empresa de serviços urbanos, com autorização do responsável pelo local. Ao consultar os dados no sistema, constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, expedido pela 2ª Vara Cumulativa de Pedreira, pelo crime de estupro cometido em 2022.

A checagem também revelou que o condenado ainda tinha pena superior a dez anos a cumprir em regime fechado. Após a confirmação do mandado, o homem foi encaminhado ao Distrito Policial de Pedreira, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

