Condenado a mais de 10 anos por estupro é capturado pela PM

A Polícia Militar prendeu um homem condenado por estupro durante uma ação de rotina na Rua Odavilson Utembergue, no bairro Parque Industrial, em Pedreira. O suspeito foi identificado após demonstrar nervosismo ao perceber a aproximação da viatura.

Os policiais realizavam patrulhamento preventivo quando decidiram abordar o funcionário de uma empresa de serviços urbanos, com autorização do responsável pelo local. Ao consultar os dados no sistema, constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, expedido pela 2ª Vara Cumulativa de Pedreira, pelo crime de estupro cometido em 2022.

A checagem também revelou que o condenado ainda tinha pena superior a dez anos a cumprir em regime fechado. Após a confirmação do mandado, o homem foi encaminhado ao Distrito Policial de Pedreira, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.