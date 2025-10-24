Policiais salvam vida de bebê que engasgou com leite em Campinas

Um bebê recém-nascido teve a vida salva por uma equipe da Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (23), em Campinas. Os policiais do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) foram surpreendidos por uma mãe desesperada, que carregava o filho sem respirar após engasgar durante a amamentação.

Imediatamente, os agentes iniciaram os primeiros socorros e aplicaram a Manobra de Heimlich no bebê. Em poucos segundos, a criança expeliu o leite que obstruía as vias respiratórias e recuperou os sentidos gradualmente.

Após o atendimento inicial, o bebê e a mãe foram levados ao Pronto-Socorro mais próximo. De acordo com a equipe médica, não havia mais risco à saúde da criança, que foi liberada e pôde retornar para casa.