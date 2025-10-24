24 de outubro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

RMC tem sexta-feira de sol, calor, tempo firme e sem chuva

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Região de Campinas terá sexta-feira de sol e calor, com máxima de 28°C e sem previsão de chuva.
RMC (Região Metropolitana de Campinas) segue com tempo estável nesta sexta-feira (24). De acordo com a meteorologia, a temperatura máxima prevista é de 28°C, sem expectativa de chuvas.

As tardes devem ser quentes, enquanto as madrugadas permanecem amenas, com mínimas em torno de 13°C. A previsão aponta um aumento gradual da nebulosidade até sábado, mas sem chance de chuva nos próximos dias.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

