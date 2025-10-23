Operação com drones elimina 100 criadouros do mosquito da dengue

O Grupo de Resposta Unificada (GRU) da Prefeitura de Campinas realizou, nesta quinta-feira (23), uma operação com drones que resultou na eliminação de cerca de 100 criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A ação percorreu dez imóveis em sete bairros, priorizando locais de difícil acesso e com denúncias recorrentes.
Os bairros fiscalizados foram Jardim Proença, Jardim Nova Europa, Loteamento Sanasa, Taquaral, Jardim Flamboyant, Parque São Quirino e Jardim Myrian Moreira da Costa. A atividade contou com equipes das secretarias de Saúde, Serviços Públicos e Meio Ambiente, além de Guarda Municipal, Defesa Civil, Procon e Setec.
Criado em março de 2024, o GRU já realizou 24 operações e vistoriou 242 imóveis em toda a cidade. O grupo atua em locais onde as tentativas de solução via canal 156 foram esgotadas, com autorização judicial para ingresso forçado quando necessário. Desde setembro de 2024, o programa passou a ser política pública permanente por decreto.
A secretária municipal de Saúde reforça que a eliminação de recipientes com água parada é a principal forma de prevenção. Devem ser evitados vasos e pratos de plantas, pneus, calhas e lajes expostos à chuva, além de vedar caixas d’água e vasos sanitários inutilizados.
21 bairros em estado de alerta
A 42ª edição do Alerta Arboviroses, divulgada nesta quinta, inclui 21 bairros com reforço nas ações de controle e prevenção. A lista considera indicadores como incidência de casos, densidade populacional, imóveis de difícil acesso e presença simultânea de outras arboviroses.
Regiões com alerta elevado:
- Leste: Taquaral, Vila Iza, Novo Cambuí, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora
- Noroeste: Jardim Campina Grande, Residencial Jardim São Luiz, Jardim Metonópolis, Jardim Novo Maracanã
- Norte: Jardim Eulina
- Sudoeste: Jardim Ouro Verde, Jardim Aeroporto, Jardim Melina, Vila Aeroporto
- Sul: Jardim Marisa, Vila Palmeiras I e II, Jardim São Domingos, Jardim Itaguaçu
- Sudeste: Jardim dos Oliveiras, Vila Georgina, Vila Ipê
Os moradores dessas regiões e dos bairros vizinhos são orientados a manter a limpeza dos quintais e eliminar focos de água parada, mesmo após as chuvas.
As visitas de campo são realizadas por equipes da empresa Impacto Controle de Pragas, identificadas com uniformes e crachás, e por voluntários de mutirões, que vestem coletes laranja com o lema “Campinas contra o mosquito”.