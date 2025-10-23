Operação com drones elimina 100 criadouros do mosquito da dengue

O Grupo de Resposta Unificada (GRU) da Prefeitura de Campinas realizou, nesta quinta-feira (23), uma operação com drones que resultou na eliminação de cerca de 100 criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A ação percorreu dez imóveis em sete bairros, priorizando locais de difícil acesso e com denúncias recorrentes.

Os bairros fiscalizados foram Jardim Proença, Jardim Nova Europa, Loteamento Sanasa, Taquaral, Jardim Flamboyant, Parque São Quirino e Jardim Myrian Moreira da Costa. A atividade contou com equipes das secretarias de Saúde, Serviços Públicos e Meio Ambiente, além de Guarda Municipal, Defesa Civil, Procon e Setec.

Criado em março de 2024, o GRU já realizou 24 operações e vistoriou 242 imóveis em toda a cidade. O grupo atua em locais onde as tentativas de solução via canal 156 foram esgotadas, com autorização judicial para ingresso forçado quando necessário. Desde setembro de 2024, o programa passou a ser política pública permanente por decreto.