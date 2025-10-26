RMC deve gerar 14 mil vagas temporárias no fim do ano

O fim do ano promete aquecer o mercado de trabalho na Região Metropolitana de Campinas (RMC). A combinação entre Black Friday e Natal deve impulsionar a abertura de 14.218 vagas temporárias, segundo levantamento da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC). O número representa um crescimento de 4,5% em relação a 2024, quando foram criadas 13.602 oportunidades.

O aumento acompanha a tendência nacional: um estudo da IntelliGente Consult projeta mais de 500 mil contratações temporárias em todo o país entre outubro e dezembro. O movimento é impulsionado principalmente pelos setores de varejo, logística, turismo e alimentação, que registram forte expansão no período de festas.

Segundo Sameila Brandão, consultora e sócia da DVZ Consultoria, as contratações de fim de ano devem ser tratadas com planejamento e segurança jurídica, já que o trabalho temporário segue regras específicas da legislação trabalhista.