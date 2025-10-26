26 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRABALHO

RMC deve gerar 14 mil vagas temporárias no fim do ano

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Estudo aponta mais de 14 mil vagas temporárias na RMC até o fim do ano, impulsionadas pela Black Friday e pelo Natal
Estudo aponta mais de 14 mil vagas temporárias na RMC até o fim do ano, impulsionadas pela Black Friday e pelo Natal

fim do ano promete aquecer o mercado de trabalho na Região Metropolitana de Campinas (RMC). A combinação entre Black Friday e Natal deve impulsionar a abertura de 14.218 vagas temporárias, segundo levantamento da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC). O número representa um crescimento de 4,5% em relação a 2024, quando foram criadas 13.602 oportunidades.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O aumento acompanha a tendência nacional: um estudo da IntelliGente Consult projeta mais de 500 mil contratações temporárias em todo o país entre outubro e dezembro. O movimento é impulsionado principalmente pelos setores de varejo, logística, turismo e alimentação, que registram forte expansão no período de festas.

Segundo Sameila Brandão, consultora e sócia da DVZ Consultoria, as contratações de fim de ano devem ser tratadas com planejamento e segurança jurídica, já que o trabalho temporário segue regras específicas da legislação trabalhista.

O trabalho temporário é uma alternativa inteligente para períodos de alta demanda, mas precisa ser planejado com estratégia e segurança jurídica. Cada empresa tem necessidades específicas — entender o perfil da vaga, o prazo e as regras legais é essencial para garantir contratações eficientes”, afirmou.

Além do reforço imediato para o comércio, Sameila destaca que o modelo pode servir como porta de entrada para contratações efetivas. “Mais do que preencher vagas, o trabalho temporário pode revelar talentos e abrir portas para efetivações. Quando a contratação é feita com transparência e valorização do profissional, todos ganham”, completou.

Com o otimismo no consumo e a recuperação gradual da economia, o setor empresarial aposta em vendas mais fortes no Natal e no Ano-Novo, o que deve ampliar as oportunidades para quem busca renda extra ou recolocação no mercado de trabalho.

Comentários

Comentários