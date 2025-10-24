Campinas antecipa ponto do Dia do Servidor para segunda

A Prefeitura de Campinas antecipou o ponto facultativo do Dia do Servidor Público para segunda-feira, 27 de outubro, conforme decreto publicado no Diário Oficial. Com a mudança, o funcionamento das repartições será normal na terça (28), data oficial da comemoração.

Na segunda (27), não haverá expediente nas repartições municipais, exceto em serviços essenciais: saúde de urgência, segurança pública, trânsito e limpeza urbana. Agendamentos na rede municipal de saúde marcados para o dia 27 foram reagendados.

A Câmara Municipal de Campinas seguiu a decisão do Executivo e também transferiu o ponto para segunda (27). As reuniões das Comissões Permanentes e do programa Câmara Educa agendadas para o dia foram realocadas para terça (28).