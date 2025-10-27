CNPEM desenvolve sensor que detecta metástase pela saliva

Um dispositivo portátil que cabe na ponta dos dedos pode transformar o diagnóstico e o tratamento do câncer de boca. Pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) desenvolveram um biossensor capaz de identificar sinais de metástase por meio da saliva, sem necessidade de procedimentos invasivos. A inovação promete evitar cirurgias desnecessárias e tornar o tratamento mais rápido e preciso.
O sensor detecta três biomarcadores específicos associados à doença — LTA4H, CSTB e COL6A1 —, proteínas que indicam o início da disseminação do câncer para os gânglios linfáticos do pescoço, um estágio que geralmente agrava o quadro clínico do paciente.
A tecnologia utiliza a espectroscopia de impedância eletroquímica, método que observa o comportamento das proteínas quando entram em contato com a área ativa do sensor, formada por ZIF-8 e anticorpos específicos. O ZIF-8, um material altamente poroso, atua na imobilização dos anticorpos, que por sua vez “capturam” as proteínas relacionadas à metástase, permitindo uma análise de alta precisão.
Segundo Adriana Franco Paes Leme, pesquisadora do Laboratório Nacional de Biociências (LNBio) e coordenadora do projeto, o prototipo foi desenvolvido para ser de baixo custo, com apoio da Fapesp (projetos 23/16779-9, 22/14348-8, entre outros), e poderá ser utilizado por médicos, dentistas e técnicos diretamente nos consultórios. O estudo foi publicado na revista Small.
“É um avanço importante, que permite decisões clínicas mais rápidas e precisas, e com grande potencial de impacto no sistema público de saúde”, afirmou Paes Leme à assessoria do CNPEM. O objetivo é viabilizar o uso da tecnologia no Sistema Único de Saúde (SUS).
Além de não invasivo e indolor, o exame contribui para definir o tratamento ideal, melhorando a qualidade de vida dos pacientes e reduzindo custos hospitalares. Em testes com inteligência artificial, os pesquisadores treinaram modelos de machine learning que alcançaram 76% de acerto na identificação de casos de metástase com base nos perfis salivares. Entre os marcadores, o LTA4H foi o mais eficaz para distinguir pacientes com e sem disseminação tumoral.
A pesquisadora Luciana Trino Albano, responsável pelo estudo durante seu pós-doutorado no CNPEM e hoje no CTI Renato Archer, explicou que a tecnologia pode evitar até 70% das cirurgias de dissecção cervical, muitas vezes desnecessárias. “O procedimento é feito preventivamente, mas a maioria dos pacientes não tem metástase. Com esse exame, essas cirurgias poderiam ser evitadas”, ressaltou.
As cientistas trabalham agora na viabilização do produto em escala comercial. A expectativa é que, em até três anos, o biossensor se torne um kit portátil acessível, aplicável em consultórios, hospitais e programas públicos de rastreamento do câncer de boca — uma doença que atinge principalmente homens, e está ligada ao tabagismo, consumo de álcool e infecção por HPV.