CNPEM desenvolve sensor que detecta metástase pela saliva

Um dispositivo portátil que cabe na ponta dos dedos pode transformar o diagnóstico e o tratamento do câncer de boca. Pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) desenvolveram um biossensor capaz de identificar sinais de metástase por meio da saliva, sem necessidade de procedimentos invasivos. A inovação promete evitar cirurgias desnecessárias e tornar o tratamento mais rápido e preciso.

O sensor detecta três biomarcadores específicos associados à doença — LTA4H, CSTB e COL6A1 —, proteínas que indicam o início da disseminação do câncer para os gânglios linfáticos do pescoço, um estágio que geralmente agrava o quadro clínico do paciente.

A tecnologia utiliza a espectroscopia de impedância eletroquímica, método que observa o comportamento das proteínas quando entram em contato com a área ativa do sensor, formada por ZIF-8 e anticorpos específicos. O ZIF-8, um material altamente poroso, atua na imobilização dos anticorpos, que por sua vez “capturam” as proteínas relacionadas à metástase, permitindo uma análise de alta precisão.