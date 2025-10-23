Interdição no Trevo do Real Parque em Campinas é adiada

A Concessionária Rota das Bandeiras anunciou o adiamento do fechamento da passagem inferior do Trevo do Real Parque, em Campinas, para a próxima quarta-feira, 29 de outubro, a partir das 10h. A decisão foi tomada após reuniões com lideranças comunitárias e moradores da região, com o objetivo de garantir uma melhor adaptação à nova etapa das obras de remodelação da rodovia.

Com a mudança, a interdição prevista para o km 116 da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) foi postergada em uma semana, permitindo que os motoristas se acostumem ao novo retorno operacional que será liberado ao tráfego nesta quinta-feira (23), no km 112.

O retorno provisório, exclusivo para carros e motocicletas, servirá como alternativa para os condutores que saem do Real Parque em direção à Rodovia Dom Pedro I (SP-065), sentido Jacareí, ou ao distrito de Barão Geraldo. Já o retorno do km 113, no entroncamento com a Dom Pedro I, continuará em funcionamento, mas com prioridade para ônibus e caminhões.