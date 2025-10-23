Campinas inicia Campanha Natal sem Fome e terá Dia D em novembro

A Prefeitura de Campinas deu início, nesta quinta-feira (23), à Campanha Natal sem Fome 2025, com o objetivo de mobilizar a população na arrecadação de alimentos não perecíveis. A prioridade é atender as 2,8 mil famílias beneficiadas pelo programa Viva Leite, e, conforme o volume de doações, também a rede socioassistencial do município.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
As contribuições podem ser feitas até o dia 15 de dezembro, em 23 pontos de coleta distribuídos pela cidade. O Dia D da campanha está marcado para 8 de novembro, um sábado, das 9h às 14h, no Paço Municipal.
Podem ser doados alimentos em embalagens fechadas e dentro do prazo de validade, como arroz, feijão, óleo, leite UHT, açúcar, farinha, macarrão, enlatados, café e biscoitos. A orientação é evitar produtos perecíveis, embalagens abertas ou próximas do vencimento. A relação completa dos locais de arrecadação está disponível no site: campinas.sp.gov.br/sites/natalsemfome/a-campanha.
A secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, destacou o caráter coletivo da iniciativa. “Campinas tem avançado de maneira consistente no enfrentamento da fome e da insegurança alimentar. O Natal sem Fome é uma expressão concreta da solidariedade da nossa população, que entende que o alimento é um direito essencial. Cada doação fortalece nossa rede de proteção e reafirma o compromisso com uma cidade mais justa e humana”, afirmou.
A edição deste ano conta com o apoio de instituições, emissoras e entidades parceiras, entre elas o Portal Sampi Campinas. Em 2024, a campanha arrecadou 30,6 toneladas de alimentos.
Combate à insegurança alimentar
A Campanha Natal sem Fome integra um conjunto de ações do município voltadas ao combate à fome e à insegurança alimentar, em sintonia com o II Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Plamsan 2026–2029). O plano busca ampliar o acesso a alimentos saudáveis, incentivar a agricultura urbana e familiar e integrar políticas públicas de saúde, educação e assistência social.
Entre as medidas estão o apoio a cozinhas comunitárias e feiras solidárias, o incentivo à agroecologia, a criação do Programa de Agricultura Urbana e Periurbana e a implantação de novos pontos públicos de água potável. O município também prevê a criação de uma Central Municipal de Processamento de Alimentos, que beneficiará produtos in natura, gerando trabalho, renda e maior oferta de alimentos frescos.
Campinas conta ainda com uma ampla rede de segurança alimentar, composta por programas como o Banco Municipal de Alimentos, o Cartão Nutrir, o Programa Municipal de Alimentação Escolar (PMAE) — que serve 290 mil refeições diárias — e o Restaurante Popular Bom Prato, que distribui cerca de 80 mil refeições por mês.
Outras ações, em parceria com o Estado e o governo federal, incluem o Viva Leite, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o apoio a cozinhas solidárias e organizações civis, como o Instituto de Solidariedade para Programas de Alimentação (ISA) e o Sesc Mesa Brasil.