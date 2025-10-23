Campinas inicia Campanha Natal sem Fome e terá Dia D em novembro

A Prefeitura de Campinas deu início, nesta quinta-feira (23), à Campanha Natal sem Fome 2025, com o objetivo de mobilizar a população na arrecadação de alimentos não perecíveis. A prioridade é atender as 2,8 mil famílias beneficiadas pelo programa Viva Leite, e, conforme o volume de doações, também a rede socioassistencial do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As contribuições podem ser feitas até o dia 15 de dezembro, em 23 pontos de coleta distribuídos pela cidade. O Dia D da campanha está marcado para 8 de novembro, um sábado, das 9h às 14h, no Paço Municipal.

Podem ser doados alimentos em embalagens fechadas e dentro do prazo de validade, como arroz, feijão, óleo, leite UHT, açúcar, farinha, macarrão, enlatados, café e biscoitos. A orientação é evitar produtos perecíveis, embalagens abertas ou próximas do vencimento. A relação completa dos locais de arrecadação está disponível no site: campinas.sp.gov.br/sites/natalsemfome/a-campanha.