Após paralisação, Emdec pede liminar para manter 100% da frota

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) ingressou nesta quinta-feira (23) com um pedido de liminar no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15) para garantir a manutenção integral do transporte público coletivo em caso de novas paralisações de motoristas. A medida foi tomada após o movimento desta madrugada, que afetou cerca de 70% da frota e prejudicou usuários em diferentes regiões da cidade.

No pedido, a Emdec solicita que seja mantida a operação de 100% dos ônibus e que seja aplicada multa de R$ 50 mil por dia ao Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Campinas e Região, caso haja descumprimento. Em alternativa, requer o funcionamento de ao menos 70% da frota nos horários de pico (5h às 8h e 16h às 19h) e 50% nos demais períodos. A empresa aguarda decisão do desembargador responsável pelo caso.

O presidente da Emdec, Vinicius Riverete, afirmou que a ação busca proteger o direito da população ao transporte, considerado serviço essencial. “Vamos manter, diante de movimentos desse tipo, a postura de tentar garantir o direito dos cidadãos de contar com o transporte público, do qual muitas pessoas dependem para realizar seus deslocamentos”, declarou.

Paralisação