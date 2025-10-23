Após paralisação, Emdec pede liminar para manter 100% da frota

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) ingressou nesta quinta-feira (23) com um pedido de liminar no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15) para garantir a manutenção integral do transporte público coletivo em caso de novas paralisações de motoristas. A medida foi tomada após o movimento desta madrugada, que afetou cerca de 70% da frota e prejudicou usuários em diferentes regiões da cidade.
No pedido, a Emdec solicita que seja mantida a operação de 100% dos ônibus e que seja aplicada multa de R$ 50 mil por dia ao Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Campinas e Região, caso haja descumprimento. Em alternativa, requer o funcionamento de ao menos 70% da frota nos horários de pico (5h às 8h e 16h às 19h) e 50% nos demais períodos. A empresa aguarda decisão do desembargador responsável pelo caso.
O presidente da Emdec, Vinicius Riverete, afirmou que a ação busca proteger o direito da população ao transporte, considerado serviço essencial. “Vamos manter, diante de movimentos desse tipo, a postura de tentar garantir o direito dos cidadãos de contar com o transporte público, do qual muitas pessoas dependem para realizar seus deslocamentos”, declarou.
Paralisação
A paralisação ocorreu entre 4h e 6h da manhã e foi motivada por atrasos no pagamento de salários e benefícios. Participaram motoristas das concessionárias VB1, VB3, Campibus e Onicamp, o que comprometeu o atendimento em todas as regiões de Campinas.
Para reduzir os impactos, a Emdec acionou a Operação PAESE (Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente às Situações de Emergência), utilizando 28 ônibus do sistema de transporte alternativo operados por cooperativas. Os veículos foram direcionados para linhas de maior demanda, especialmente nos eixos Amoreiras, Ouro Verde e Campo Belo, com prioridade para o transporte de trabalhadores da área da saúde.
O serviço “Corujão”, que circula durante a madrugada, teve o horário estendido, e agentes da Mobilidade Urbana monitoraram a movimentação nas garagens e terminais. A interrupção atingiu os principais corredores, com destaque para Ouro Verde, Barão Geraldo e Amarais. Nos terminais com catracas de solo, o acesso foi temporariamente bloqueado até a normalização do serviço.
A paralisação foi encerrada por volta das 6h, e as operações foram restabelecidas gradualmente ao longo da manhã.