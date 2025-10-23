Motociclista morre em colisão com caminhão que fugiu na D. Pedro

Um motociclista morreu na madrugada desta quinta-feira (23) após colidir na traseira de um caminhão na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), na altura do km 138, sentido Sul, em Campinas. O acidente ocorreu por volta das 3h25 e envolveu uma motocicleta BMW e um caminhão que deixou o local sem prestar socorro.

De acordo com informações do Centro de Controle de Informações da concessionária Rota das Bandeiras, as câmeras de monitoramento registraram o momento do impacto. As imagens mostram a motocicleta trafegando pela faixa dois quando atinge a traseira do caminhão. O condutor foi lançado ao solo e morreu ainda no local, com o óbito constatado às 3h50.

Equipes da Rota das Bandeiras, da Polícia Militar Rodoviária, da perícia técnica, da PM de área e da funerária foram acionadas para o atendimento da ocorrência. A faixa dois ficou interditada até as 5h20, quando o corpo da vítima e a moto foram removidos para o acostamento. O trecho seguiu parcialmente bloqueado para remoção do veículo.