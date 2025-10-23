23 de outubro de 2025
ACIDENTE FATAL

Motociclista morre em colisão com caminhão que fugiu na D. Pedro

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Artesp
Motociclista morreu após bater na traseira de um caminhão que fugiu do local, na madrugada desta quinta (23), na altura do km 138,7 da Rodovia Dom Pedro I, em C

Um motociclista morreu na madrugada desta quinta-feira (23) após colidir na traseira de um caminhão na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), na altura do km 138, sentido Sul, em Campinas. O acidente ocorreu por volta das 3h25 e envolveu uma motocicleta BMW e um caminhão que deixou o local sem prestar socorro.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com informações do Centro de Controle de Informações da concessionária Rota das Bandeiras, as câmeras de monitoramento registraram o momento do impacto. As imagens mostram a motocicleta trafegando pela faixa dois quando atinge a traseira do caminhão. O condutor foi lançado ao solo e morreu ainda no local, com o óbito constatado às 3h50.

Equipes da Rota das Bandeiras, da Polícia Militar Rodoviária, da perícia técnica, da PM de área e da funerária foram acionadas para o atendimento da ocorrência. A faixa dois ficou interditada até as 5h20, quando o corpo da vítima e a moto foram removidos para o acostamento. O trecho seguiu parcialmente bloqueado para remoção do veículo.

identidade do motociclista ainda não foi divulgada.

O caminhão envolvido não foi localizado até o momento, e a Polícia Civil investiga as circunstâncias da colisão, buscando imagens adicionais que possam ajudar na identificação do veículo e do motorista que fugiu.

