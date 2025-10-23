Polícia apura uso de IA em imagens pornográficas falsas de alunas

A Polícia Civil de Indaiatuba investiga o uso de inteligência artificial na criação e divulgação de imagens pornográficas falsas envolvendo adolescentes de uma escola particular do município. Segundo as autoridades, pelo menos 14 alunas, com idades entre 13 e 18 anos, já registraram ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) após descobrirem o material.

O caso veio à tona no dia 11 de setembro, quando a mãe de uma estudante procurou a delegacia após uma amiga da filha localizar as fotos manipuladas em um site de conteúdo adulto. As imagens, que acumulavam milhares de visualizações, mostravam as adolescentes em situações de nudez e utilizando o uniforme escolar da instituição.

De acordo com as investigações, os rostos das alunas foram inseridos digitalmente em corpos de outras pessoas, criando montagens realistas distribuídas pela internet. As vítimas e familiares já prestaram depoimentos, e a Polícia trabalha para identificar os responsáveis pela manipulação e publicação das imagens.