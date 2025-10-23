PM prende foragido por homicídio durante abordagem de trânsito

Em uma ação de rotina, policiais militares prenderam um homem procurado pela Justiça na tarde desta quarta-feira (22), em Hortolândia. O suspeito foi flagrado pilotando uma motocicleta com placa artesanal, possivelmente adulterada, e tentou fugir ao perceber a presença da equipe.

A perseguição durou cerca de 10 minutos, até que o homem entrou em uma residência desocupada, onde foi capturado pelos policiais. A consulta ao sistema revelou que ele era procurado por homicídio cometido em Alagoas, em 2023, que teve como vítima um idoso.

Segundo as informações apuradas, o suspeito chegou a ser preso na cidade de Penedo (AL), mas obteve liberdade por meio de um Habeas Corpus. Após isso, mudou-se para São Paulo, e os investigadores acreditam que a mudança de endereço não foi comunicada à Justiça, o que levou à expedição de um novo mandado de prisão. O irmão do suspeito também foi preso no mês passado pelo mesmo crime.