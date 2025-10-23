GCM apreende drogas em casa abandonada e prende jovem por tráfico

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante após ser surpreendido escondendo drogas em uma casa abandonada no Jardim Santa Cecília, em Mogi Guaçu. A ação foi realizada por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) durante patrulhamento de rotina.
Segundo a corporação, os guardas avistaram o suspeito entrando no imóvel, conhecido por ser ponto de uso e venda de entorpecentes. Ao abordá-lo, encontraram o rapaz escondendo uma sacola na caixa de descarga do banheiro.
Dentro do material apreendido, os agentes localizaram:
- 42 porções de maconha;
- 17 porções de “colombina”, uma variedade mais potente da cannabis;
- 47 pedras de crack.
O jovem alegou que guardava as drogas para outra pessoa, mas não soube identificar o responsável. Após a prisão, ele passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde foi autuado por tráfico de drogas.