GCM apreende drogas em casa abandonada e prende jovem por tráfico

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Jovem de 19 anos é surpreendido pela Guarda Municipal ao esconder entorpecentes em uma casa abandonada em Mogi Guaçu.

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante após ser surpreendido escondendo drogas em uma casa abandonada no Jardim Santa Cecília, em Mogi Guaçu. A ação foi realizada por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) durante patrulhamento de rotina.

Segundo a corporação, os guardas avistaram o suspeito entrando no imóvel, conhecido por ser ponto de uso e venda de entorpecentes. Ao abordá-lo, encontraram o rapaz escondendo uma sacola na caixa de descarga do banheiro.

Dentro do material apreendido, os agentes localizaram:

  • 42 porções de maconha;
  • 17 porções de “colombina”, uma variedade mais potente da cannabis;
  • 47 pedras de crack.

O jovem alegou que guardava as drogas para outra pessoa, mas não soube identificar o responsável. Após a prisão, ele passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde foi autuado por tráfico de drogas.

