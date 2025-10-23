23 de outubro de 2025
BAITA SUSTO

Carro capota e pega fogo após ser atingido por pedra

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Motorista perdeu o controle do carro após ser atingido por pedra lançada por caminhão e escapou ileso do capotamento.
Motorista perdeu o controle do carro após ser atingido por pedra lançada por caminhão e escapou ileso do capotamento.

Um Fiat Moby Easy foi totalmente destruído após capotar e pegar fogo na Estrada do Caju (MGG-999), que liga Mogi Guaçu ao distrito de Martinho Prado Júnior. O condutor, de 55 anos, não ficou ferido e dispensou atendimento médico.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo relato do motorista à Guarda Civil Municipal (GCM), o acidente ocorreu quando uma pedra atingiu o para-brisa do carro, lançada por um caminhão que trafegava no sentido contrário. Com o impacto, ele perdeu o controle do veículo, que capotou e incendiou em seguida.

O gestor da Fazenda Campininha foi acionado e enviou bombeiros civis da reserva florestal para conter as chamas, que já ameaçavam atingir a vegetação próxima. A equipe também auxiliou no combate ao fogo que consumia o automóvel.

De acordo com a GCM, não há registro de furto ou roubo do veículo. O motorista informou que os documentos estavam dentro do carro e foram destruídos pelas chamas.

