Carro capota e pega fogo após ser atingido por pedra

Um Fiat Moby Easy foi totalmente destruído após capotar e pegar fogo na Estrada do Caju (MGG-999), que liga Mogi Guaçu ao distrito de Martinho Prado Júnior. O condutor, de 55 anos, não ficou ferido e dispensou atendimento médico.

Segundo relato do motorista à Guarda Civil Municipal (GCM), o acidente ocorreu quando uma pedra atingiu o para-brisa do carro, lançada por um caminhão que trafegava no sentido contrário. Com o impacto, ele perdeu o controle do veículo, que capotou e incendiou em seguida.

O gestor da Fazenda Campininha foi acionado e enviou bombeiros civis da reserva florestal para conter as chamas, que já ameaçavam atingir a vegetação próxima. A equipe também auxiliou no combate ao fogo que consumia o automóvel.