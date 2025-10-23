Polícia Militar prende dois homens por tráfico de drogas

Na tarde desta quarta-feira (21), a Polícia Militar prendeu dois homens em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Santa Terezinha, em Mogi Guaçu. A ação aconteceu durante patrulhamento de rotina.

Segundo a corporação, um dos suspeitos tentou se desfazer de um pacote ao notar a aproximação da viatura. O material, recuperado pelos policiais, continha quatro pacotes plásticos com 128 microtubos de cocaína.

Durante a abordagem, um dos homens portava R$ 30 e mais 10 microtubos da mesma droga, idênticos aos que haviam sido jogados. Ambos confessaram à polícia que vendiam entorpecentes na região.