Suspeito é preso com cocaína, maconha e dinheiro em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Motorista tentou se esconder de policiais durante abordagem em veículo no Portal Bordon; passageiro foi liberado para prestar depoimento.

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação preventiva da Polícia Militar no bairro Portal Bordon, em Sumaré. A abordagem aconteceu após os policiais avistarem dois homens dentro de um Gol estacionado na Avenida Júlio Barijan.

A atitude suspeita do motorista, que tentou se abaixar para não ser visto, motivou a abordagem. Na revista pessoal, os militares encontraram 46 gramas de cocaína, 2 gramas de maconha e R$ 372 em dinheiro, todos guardados em uma pochete preta.

Durante uma nova busca no veículo, foram localizadas mais porções das mesmas drogas. O passageiro não portava nada ilícito.

Questionados, ambos alegaram que estavam no local apenas para consumo. No entanto, pela quantidade de entorpecentes e o dinheiro apreendido, o motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Ele e o material apreendido foram encaminhados ao Plantão Policial, onde o motorista permaneceu preso, enquanto o passageiro foi liberado após ser ouvido como testemunha.

