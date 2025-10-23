Suspeito é preso com cocaína, maconha e dinheiro em Sumaré

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação preventiva da Polícia Militar no bairro Portal Bordon, em Sumaré. A abordagem aconteceu após os policiais avistarem dois homens dentro de um Gol estacionado na Avenida Júlio Barijan.

A atitude suspeita do motorista, que tentou se abaixar para não ser visto, motivou a abordagem. Na revista pessoal, os militares encontraram 46 gramas de cocaína, 2 gramas de maconha e R$ 372 em dinheiro, todos guardados em uma pochete preta.

Durante uma nova busca no veículo, foram localizadas mais porções das mesmas drogas. O passageiro não portava nada ilícito.