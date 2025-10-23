Homem é preso por agredir esposa com cabo de vassoura

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) suspeito de agredir a própria esposa com pauladas utilizando um cabo de vassoura. O caso aconteceu na Rua Industrial Geovane Passarela, no Jardim Novo Ângulo, em Hortolândia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados e encontraram a vítima com sinais de embriaguez. Ela relatou que, após uma discussão sob efeito de álcool, o marido a agrediu com o cabo de vassoura durante a noite anterior.

O suspeito também estava embriagado e resistiu à abordagem policial, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança dele e da equipe.