RMC terá aumento de calor e tempo estável

Os moradores da Região Metropolitana de Campinas (RMC) devem se preparar para dias mais quentes, mas sem mudanças na estabilidade do tempo. A previsão indica céu aberto, baixa nebulosidade e ausência de chuva entre quinta (23) e sexta-feira (24).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Na quinta-feira, as temperaturas variam entre 12°C e 26°C, enquanto na sexta, o calor se intensifica, com máxima de 27°C e mínima de 12°C.

De acordo com os meteorologistas, o tempo permanece firme, com ventos de intensidade fraca a moderada, garantindo condições atmosféricas agradáveis para toda a região.