22 de outubro de 2025
SEGURANÇA

GM prende 3 e recupera medicamentos Ozempic e Wegovy roubados

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GM
GM recupera R$ 12 mil em remédios e dinheiro roubados de farmácia no bairro Vila Aeroporto, durante a madrugada desta quarta-feira, em Campinas.
GM recupera R$ 12 mil em remédios e dinheiro roubados de farmácia no bairro Vila Aeroporto, durante a madrugada desta quarta-feira, em Campinas.

Guarda Municipal (GM) de Campinas prendeu três pessoas e recuperou medicamentos e dinheiro roubados de uma farmácia localizada na Avenida Suaçuna, no bairro Vila Aeroporto, durante a madrugada desta quarta-feira (22).

Os agentes do Grupo de Ações Especiais (GAE) faziam patrulhamento pela região quando flagraram o assalto em andamento. Ao perceberem a chegada da viatura, dois suspeitos tentaram fugir a pé em direção a um veículo Celta, onde havia um terceiro homem aguardando. A equipe conseguiu interceptar e deter o trio antes que escapassem.

Com os suspeitos, foram encontrados nove frascos dos medicamentos Ozempic e Wegovy, avaliados em cerca de R$ 12 mil, além de R$ 2.821 em espécie, valor que havia sido retirado do cofre da farmácia. Todo o material foi devolvido ao representante do estabelecimento.

A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde os três detidos permaneceram à disposição da Justiça.

