Amoreiras terá dois novos pontos de multas por câmeras

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) colocará em funcionamento, a partir da terça-feira (28), dois novos pontos de fiscalização remota na avenida das Amoreiras, nos bairros São Bernardo e Jardim do Lago. As câmeras farão monitoramento em tempo real e têm como objetivo coibir infrações, aumentar a segurança viária e reduzir acidentes nos trechos fiscalizados.
Os novos equipamentos foram instalados nos cruzamentos da Amoreiras com a rua Alves do Banho/avenida Porfírio Cardoso de Novaes (São Bernardo) e com a avenida Senador Antônio Lacerda Franco (Jardim do Lago). Ambos os pontos ficam em trechos do Corredor BRT Ouro Verde, uma das principais conexões entre a região Sul e o Centro da cidade.
Segundo a Emdec, os locais foram escolhidos por apresentarem ocorrências frequentes de uso indevido da faixa exclusiva de ônibus, conversões proibidas e retornos irregulares. Durante o período de testes, foram flagradas manobras ilegais de carros e motocicletas, especialmente nos cruzamentos com as ruas Alves do Banho e Senador Lacerda Franco.
Os novos equipamentos possuem câmeras panorâmicas de 360 graus, monitoradas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da Emdec. Para informar os motoristas, placas de sinalização foram instaladas com o aviso: “Fiscalização de trânsito por câmeras de monitoramento”.
A medida também reforça a segurança no transporte público: os dois novos pontos ficam entre as estações BRT São Bernardo, Parque Industrial e Vila Rica, regiões com intenso fluxo de pedestres e polos geradores de tráfego, como supermercados, farmácias, laboratórios e templos religiosos.
Com a ampliação, a avenida das Amoreiras passa a contar com quatro pontos de videomonitoramento — os outros dois foram implantados entre dezembro de 2024 e junho de 2025, na altura da rua Laranjal Paulista e junto à Estação BRT Mário Gatti.
De acordo com dados do CCO da Emdec, os cruzamentos monitorados registraram 30 acidentes entre 2024 e 2025, todos não fatais. No trecho entre a Amoreiras e Senador Lacerda Franco, houve 20 acidentes, sendo 11 com vítimas. Já no cruzamento com a Alves do Banho e Porfírio Cardoso de Novaes, foram 10 sinistros, incluindo três com feridos e um atropelamento.
Além da fiscalização de infrações, o sistema também permite o acompanhamento de acidentes em tempo real, veículos com pane mecânica, manifestações e situações de risco no trânsito urbano. Entre as infrações mais comuns identificadas pelas câmeras estão parada sobre faixa de pedestres, estacionamento irregular e invasão da faixa exclusiva de ônibus.