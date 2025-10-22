Amoreiras terá dois novos pontos de multas por câmeras

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) colocará em funcionamento, a partir da terça-feira (28), dois novos pontos de fiscalização remota na avenida das Amoreiras, nos bairros São Bernardo e Jardim do Lago. As câmeras farão monitoramento em tempo real e têm como objetivo coibir infrações, aumentar a segurança viária e reduzir acidentes nos trechos fiscalizados.

Os novos equipamentos foram instalados nos cruzamentos da Amoreiras com a rua Alves do Banho/avenida Porfírio Cardoso de Novaes (São Bernardo) e com a avenida Senador Antônio Lacerda Franco (Jardim do Lago). Ambos os pontos ficam em trechos do Corredor BRT Ouro Verde, uma das principais conexões entre a região Sul e o Centro da cidade.

Segundo a Emdec, os locais foram escolhidos por apresentarem ocorrências frequentes de uso indevido da faixa exclusiva de ônibus, conversões proibidas e retornos irregulares. Durante o período de testes, foram flagradas manobras ilegais de carros e motocicletas, especialmente nos cruzamentos com as ruas Alves do Banho e Senador Lacerda Franco.