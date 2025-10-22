Polícia Civil apreende 45 mil litros de combustível irregular

Uma operação da Polícia Civil de Campinas, conduzida pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da DEIC, resultou na apreensão de 45 mil litros de combustível transportados ilegalmente em Paulínia. A ação integra a Operação Fogo na Bomba, que tem como objetivo combater fraudes e irregularidades no setor de combustíveis.

O caminhão foi interceptado na Avenida Roma, em área próxima a distribuidoras da região. O motorista afirmou transportar óleo diesel, mas não apresentou nota fiscal nem documentos que comprovassem a origem ou qualidade do produto.

Diante da suspeita de irregularidade, a carga foi apreendida e o motorista autuado em flagrante por crime contra a ordem tributária. Ele foi encaminhado à carceragem do 2º Distrito Policial de Campinas e permanecerá à disposição da Justiça.