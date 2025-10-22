PF cumpre mandado em Vinhedo contra tráfico de drogas e armas

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (22) a Operação Veterano, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa transnacional envolvida no tráfico internacional de drogas e armas. Entre os alvos da ação está um mandado cumprido em Vinhedo (SP), cidade que integra o conjunto de locais investigados pela corporação.

No total, os agentes federais executaram 10 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão em cinco estados: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Pernambuco. As diligências ocorreram em cidades como São Paulo, Barueri, Ibiúna, Franca, Ribeirão Preto e Vinhedo, além de Mundo Novo, Itaquiraí, Eldorado e Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com a PF, a Justiça Federal determinou o sequestro de dezenas de imóveis e veículos de luxo pertencentes aos investigados, como forma de bloquear o patrimônio obtido por meio das atividades ilegais.