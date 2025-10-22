Linhas 320 e 324 de Barão são unificadas por obras no Real Parque

A partir desta quinta-feira (23), as linhas 320 (Real Parque II / Terminal Barão Geraldo) e 324 (Real Parque / Terminal Barão Geraldo) passam a operar de forma unificada, em razão dos bloqueios previstos na nova etapa das obras de remodelação dos trevos do Real Parque, executadas pela concessionária Rota das Bandeiras.

O atendimento será mantido pela linha 324, que seguirá um trajeto provisório definido pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) e contará com novos horários de operação. Já a linha 320 terá seu atendimento temporariamente suspenso.

A linha circular deixará de utilizar a passagem inferior da avenida Dr. Eduardo Pereira de Almeida, sob o viaduto da rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332). O novo trajeto seguirá por vias internas do Real Parque, acessando a Zeferino Vaz e a marginal da Dom Pedro I (SP-065), com retorno na altura do Jardim Santa Genebra até o Terminal Barão Geraldo.