Linhas 320 e 324 de Barão são unificadas por obras no Real Parque

A partir desta quinta-feira (23), as linhas 320 (Real Parque II / Terminal Barão Geraldo) e 324 (Real Parque / Terminal Barão Geraldo) passam a operar de forma unificada, em razão dos bloqueios previstos na nova etapa das obras de remodelação dos trevos do Real Parque, executadas pela concessionária Rota das Bandeiras.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O atendimento será mantido pela linha 324, que seguirá um trajeto provisório definido pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) e contará com novos horários de operação. Já a linha 320 terá seu atendimento temporariamente suspenso.
A linha circular deixará de utilizar a passagem inferior da avenida Dr. Eduardo Pereira de Almeida, sob o viaduto da rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332). O novo trajeto seguirá por vias internas do Real Parque, acessando a Zeferino Vaz e a marginal da Dom Pedro I (SP-065), com retorno na altura do Jardim Santa Genebra até o Terminal Barão Geraldo.
A partir do pico da tarde desta quarta-feira (22), quando começa a interdição, as duas linhas já seguem as rotas de desvio planejadas pela Emdec. O bloqueio total da passagem inferior da avenida Dr. Eduardo Pereira de Almeida, no km 116 da Zeferino Vaz, deve durar cerca de quatro meses e vai impedir o acesso direto entre o Real Parque e o centro de Barão Geraldo.
As intervenções fazem parte do conjunto de obras para implantação das pistas marginais da Zeferino Vaz e a remodelação dos trevos do Real Parque, Betel (km 119) e Laranjão (km 121), além da construção de duas novas passagens inferiores.
Durante os dias úteis, as partidas da linha 324 ocorrerão entre 4h20 e 0h30, com intervalos de 20 minutos nos horários de pico. Aos finais de semana, o atendimento será das 4h30 às 0h30, com intervalos de 30 minutos.
Desvios de tráfego
Para quem trafega no sentido Real Parque – Barão Geraldo, há duas opções de retorno pela rodovia Zeferino Vaz (SP-332):
- No km 113, entroncamento com a Dom Pedro I, destinado principalmente a ônibus e caminhões;
- No km 112, o chamado “Tapetão”, onde foi criado um retorno provisório para veículos leves, próximo à Igreja Nossa Senhora Desatadora dos Nós.
Já no sentido Barão Geraldo – Real Parque, o motorista deve seguir pela pista sentido Paulínia da Zeferino Vaz e realizar o retorno no Trevo de Betel (km 119).
Durante os horários de pico, agentes da Emdec estarão posicionados nos dois lados da interdição para orientar os condutores e minimizar os impactos no trânsito.