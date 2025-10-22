Primeira fase do Vestibular Unicamp 2026 será neste domingo

A primeira fase do Vestibular Unicamp 2026 acontece neste domingo (26), reunindo 61.698 candidatos que disputam 2.530 vagas em 69 cursos de graduação. A prova será aplicada em 31 cidades paulistas e em seis capitais de outros estados, segundo a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest).
Os inscritos já podem consultar o local de prova na área logada do site da Comvest, além de terem recebido a informação por e-mail, junto com orientações sobre o exame. Assim como no ano passado, as provas serão aplicadas no período da manhã, com início às 9h e duração máxima de cinco horas.
A orientação é que os candidatos cheguem até as 8h, uma hora antes da aplicação, já que os portões serão fechados impreterivelmente às 9h (horário de Brasília). O tempo mínimo de permanência em sala será de duas horas.
A prova é composta por 72 questões de múltipla escolha, cobrindo todas as áreas do conhecimento: 12 de Língua Portuguesa e Literaturas, 12 de Matemática, 7 de História, 7 de Geografia, 3 de Filosofia, 3 de Sociologia, 7 de Física, 7 de Química, 7 de Biologia e 7 de Inglês. Cada questão vale um ponto.
Os candidatos devem levar o documento de identidade original informado na inscrição, caneta preta transparente, lápis e borracha. É permitido o uso de régua e compasso transparentes. São proibidos celulares, relógios, corretivo, lapiseira, marca-texto, boné e outros acessórios. A Comvest recomenda levar água, sucos, chocolates e alimentos leves.
Além de Campinas, as provas serão aplicadas em cidades como Americana, Jundiaí, Sorocaba, São Paulo, Ribeirão Preto, Sumaré e Valinhos, e também em capitais como Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador.