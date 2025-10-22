22 de outubro de 2025
EDUCAÇÃO SUPERIOR

Primeira fase do Vestibular Unicamp 2026 será neste domingo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Prova terá 61,7 mil candidatos disputando 2,5 mil vagas em 69 cursos de graduação.
primeira fase do Vestibular Unicamp 2026 acontece neste domingo (26), reunindo 61.698 candidatos que disputam 2.530 vagas em 69 cursos de graduação. A prova será aplicada em 31 cidades paulistas e em seis capitais de outros estados, segundo a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest).

Os inscritos já podem consultar o local de prova na área logada do site da Comvest, além de terem recebido a informação por e-mail, junto com orientações sobre o exame. Assim como no ano passado, as provas serão aplicadas no período da manhã, com início às 9h e duração máxima de cinco horas.

A orientação é que os candidatos cheguem até as 8h, uma hora antes da aplicação, já que os portões serão fechados impreterivelmente às 9h (horário de Brasília). O tempo mínimo de permanência em sala será de duas horas.

A prova é composta por 72 questões de múltipla escolha, cobrindo todas as áreas do conhecimento: 12 de Língua Portuguesa e Literaturas, 12 de Matemática, 7 de História, 7 de Geografia, 3 de Filosofia, 3 de Sociologia, 7 de Física, 7 de Química, 7 de Biologia e 7 de Inglês. Cada questão vale um ponto.

Os candidatos devem levar o documento de identidade original informado na inscrição, caneta preta transparente, lápis e borracha. É permitido o uso de régua e compasso transparentes. São proibidos celulares, relógios, corretivo, lapiseira, marca-texto, boné e outros acessórios. A Comvest recomenda levar água, sucos, chocolates e alimentos leves.

Além de Campinas, as provas serão aplicadas em cidades como Americana, Jundiaí, Sorocaba, São Paulo, Ribeirão Preto, Sumaré e Valinhos, e também em capitais como Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador.

