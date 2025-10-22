PIDS de Barão deve ser votado em discussão tensa na Câmara

A Câmara Municipal de Campinas vota nesta quarta-feira (22), em segunda e definitiva discussão, o Projeto de Lei Complementar 3/2024, que define o parcelamento, uso e ocupação do solo no Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável (PIDS). A proposta envolve uma ampla área de 17 milhões de metros quadrados, que inclui o Ciatec, a Unicamp, a PUC-Campinas e o futuro Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (HIDS).
Segundo a Prefeitura, o projeto estabelece regras urbanísticas e ambientais voltadas à atração de empresas de alta tecnologia, com foco em pesquisa, inovação e sustentabilidade. O texto foi elaborado em alinhamento ao Plano Diretor e busca preservar áreas sensíveis e estimular soluções baseadas na natureza.
O PIDS será dividido em duas zonas principais: a Zona de Centralidade (ZC-PIDS), voltada ao uso misto e à moradia multifamiliar, e a Zona de Atividade Econômica (ZAE-PIDS), destinada a empresas e centros de inovação. O Executivo afirma que o modelo pretende equilibrar ocupação urbana e preservação ambiental, promovendo mecanismos de incentivo à instalação de laboratórios, centros de pesquisa e empreendimentos industriais tecnológicos.
A proposta vem sendo discutida desde 2024, com 12 encontros regionais em Barão Geraldo e duas audiências públicas na Câmara, realizadas em outubro e novembro do mesmo ano. O debate se estendeu pela complexidade das mudanças no zoneamento e pelas preocupações com o impacto ambiental. Vereadores de oposição criticam o projeto, alegando que ele favorece a especulação imobiliária e reduz áreas verdes da região.
Entre os pontos do texto, destacam-se a redução da altura máxima das construções na área de ampliação do polo — de 12 para 4 pavimentos —, a criação do Parque Ambiental Anhumas e o incentivo à mobilidade sustentável, com ciclovias e calçadas mais largas.
O plano urbanístico também busca alinhar o desenvolvimento da cidade às metas da Agenda 2030 da ONU, integrando políticas de inovação, sustentabilidade e cooperação internacional. A sessão que votará o projeto será realizada a partir das 18h, na 65ª Reunião Ordinária da Câmara.