PIDS de Barão deve ser votado em discussão tensa na Câmara

A Câmara Municipal de Campinas vota nesta quarta-feira (22), em segunda e definitiva discussão, o Projeto de Lei Complementar 3/2024, que define o parcelamento, uso e ocupação do solo no Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável (PIDS). A proposta envolve uma ampla área de 17 milhões de metros quadrados, que inclui o Ciatec, a Unicamp, a PUC-Campinas e o futuro Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (HIDS).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Prefeitura, o projeto estabelece regras urbanísticas e ambientais voltadas à atração de empresas de alta tecnologia, com foco em pesquisa, inovação e sustentabilidade. O texto foi elaborado em alinhamento ao Plano Diretor e busca preservar áreas sensíveis e estimular soluções baseadas na natureza.

O PIDS será dividido em duas zonas principais: a Zona de Centralidade (ZC-PIDS), voltada ao uso misto e à moradia multifamiliar, e a Zona de Atividade Econômica (ZAE-PIDS), destinada a empresas e centros de inovação. O Executivo afirma que o modelo pretende equilibrar ocupação urbana e preservação ambiental, promovendo mecanismos de incentivo à instalação de laboratórios, centros de pesquisa e empreendimentos industriais tecnológicos.