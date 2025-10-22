Homem é preso após matar esposa e jogar corpo em lago

A Polícia Militar prendeu em flagrante na madrugada desta quarta-feira (22) Dorivaldo da Silva Pereira, acusado de matar a companheira, Priscila Adelangela Moraes, de 39 anos, em um sítio na zona rural de Mogi Guaçu. O corpo da vítima foi encontrado submerso em um lago da propriedade pelo Corpo de Bombeiros, após o próprio suspeito confessar o crime e indicar o local.

A prisão ocorreu depois de uma ligação ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) relatando um possível feminicídio. Ao chegarem ao sítio, os policiais foram informados por um tio do proprietário que o irmão de Dorivaldo havia relatado o crime. Os militares então localizaram o acusado falando ao telefone e admitindo o assassinato para o irmão.

Sem oferecer resistência, Dorivaldo contou aos policiais que, após uma discussão, a companheira o esfaqueou na perna. Em seguida, ele tomou a faca e golpeou a mulher diversas vezes, atingindo o pescoço, o abdômen e outras partes do corpo. O suspeito chegou a afirmar que tentou arrancar a perna da vítima, mas não conseguiu.

Tentativa de ocultação