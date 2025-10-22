Baep prende chefão do tráfico internacional em Paulínia

Uma operação do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prendeu, nesta terça-feira (21), em Paulínia, um criminoso de alta periculosidade com envolvimento em esquemas internacionais de narcotráfico e lavagem de dinheiro.

Os policiais abordaram um veículo suspeito, e o condutor apresentou um documento com indícios de falsificação. Após a constatação, as equipes seguiram até a residência do homem, onde realizaram uma busca e apreenderam uma arma de fogo, um colete balístico e uma grande quantia em dinheiro vivo.

De acordo com as autoridades, o suspeito tem um extenso histórico criminal e já foi alvo de operações em vários estados do país. Ele possui passagens por extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e uso de documento falso.