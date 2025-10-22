Paulínia sedia sua 1ª Marcha para Jesus com shows gratuitos

A cidade de Paulínia receberá, pela primeira vez, a Marcha para Jesus, um dos maiores eventos cristãos do mundo. A edição de estreia acontecerá no dia 24 de outubro de 2025 (sexta-feira), das 18h às 22h, no Parque Brasil 500, ao lado do Theatro Municipal. A entrada será gratuita e o público poderá acompanhar shows de Lukas Agustinho e Eyshila, dois grandes nomes da música gospel nacional.

A programação musical terá início às 19h30, com a apresentação de Lukas Agustinho, conhecido por canções como “Tu és Poderoso”, “Fazer Morada” e “Louve”. Em seguida, às 20h30, sobe ao palco a cantora Eyshila, intérprete de sucessos que marcaram gerações, entre eles “Fiel a Mim”, “Nada Pode Calar um Adorador” e “Posso Clamar”.

A Marcha para Jesus é um evento cristão de caráter ecumênico, realizado em diversas cidades ao redor do mundo, com momentos de música, oração e louvor, reunindo fiéis de diferentes denominações.