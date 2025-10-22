24 de outubro de 2025
EVENTO RELIGIOSO

Paulínia sedia sua 1ª Marcha para Jesus com shows gratuitos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Evento ocorre no Parque Brasil 500, nesta sexta-feira (24), com entrada franca e estrutura com food trucks.
A cidade de Paulínia receberá, pela primeira vez, a Marcha para Jesus, um dos maiores eventos cristãos do mundo. A edição de estreia acontecerá no dia 24 de outubro de 2025 (sexta-feira), das 18h às 22h, no Parque Brasil 500, ao lado do Theatro Municipal. A entrada será gratuita e o público poderá acompanhar shows de Lukas Agustinho e Eyshila, dois grandes nomes da música gospel nacional.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A programação musical terá início às 19h30, com a apresentação de Lukas Agustinho, conhecido por canções como “Tu és Poderoso”, “Fazer Morada” e “Louve”. Em seguida, às 20h30, sobe ao palco a cantora Eyshila, intérprete de sucessos que marcaram gerações, entre eles “Fiel a Mim”, “Nada Pode Calar um Adorador” e “Posso Clamar”.

A Marcha para Jesus é um evento cristão de caráter ecumênico, realizado em diversas cidades ao redor do mundo, com momentos de música, oração e louvor, reunindo fiéis de diferentes denominações.

A primeira edição em Paulínia é uma realização da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos da Prefeitura e contará também com food trucks para alimentação do público durante as apresentações.

