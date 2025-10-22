Ouro Verde terá serviços e inspeção veicular gratuitos no sábado

Quem mora ou circula na região do Ouro Verde, em Campinas, poderá aproveitar uma série de serviços gratuitos de trânsito e transporte neste sábado (25). A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) promove, das 9h às 12h, o evento itinerante “Emdec pra Gente”, que será realizado na Associação de Moradores do Jardim Vista Alegre, na Avenida Sinimbu, nº 8, ao lado da Paróquia Santa Inês.

Durante a ação, o público poderá cadastrar credenciais para vagas exclusivas, abrir e consultar protocolos, além de tirar dúvidas sobre o PAI-Serviço, horários e itinerários do transporte coletivo e Zona Azul Digital. A Transurc (Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas) participará oferecendo informações sobre o Bilhete Único.

Um dos destaques do evento é a inspeção veicular ambiental gratuita, voltada para carros e motos. O serviço, sem caráter fiscalizatório, será feito por ordem de chegada. A equipe técnica da Emdec verificará se os veículos estão dentro dos padrões de emissão de poluentes e orientará os motoristas sobre manutenção preventiva e sustentabilidade.