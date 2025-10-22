Humberto Gessinger revive clássicos em show acústico em Campinas

O cantor e compositor Humberto Gessinger, líder dos Engenheiros do Hawaii, se apresenta neste sábado (25) em Campinas, com a turnê “Acústicos Engenheiros do Hawaii”. O show será realizado no Expo D. Pedro e promete uma noite marcada pela nostalgia e pelos grandes clássicos da banda gaúcha.

A apresentação celebra dois momentos icônicos da carreira do artista: os álbuns “Acústico Engenheiros do Hawaii” e “Acústico Novos Horizontes”. No repertório, não faltarão sucessos que marcaram gerações, como “O Papa É Pop”, “Infinita Highway” e “Era Um Garoto Que Como Eu Amava os Beatles e os Rolling Stones” — músicas que se tornaram verdadeiros hinos das décadas de 1980 e 1990.

Os ingressos estão disponíveis em duas categorias: Pista Premium, a partir de R$ 60, e Front Stage Open Bar, com valores a partir de R$ 130.