Tentativa de roubo a moto termina com prisão em flagrante

Um homem foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (21) sob suspeita de tentar roubar uma motocicleta no bairro Parque Pavan, em Sumaré. A ação policial teve início após um alerta do sistema de monitoramento de Hortolândia, que indicou a movimentação de uma Yamaha Fazer azul envolvida em uma tentativa de assalto a outro motociclista na Avenida Valêncio Calegari, próximo a um supermercado.

Segundo o registro policial, a vítima percebeu a intenção dos dois suspeitos e conseguiu escapar, refugiando-se no estacionamento do estabelecimento. Sem conseguir concluir o crime, os assaltantes fugiram em alta velocidade.

Com base nas informações repassadas, equipes da 2ª Companhia da Polícia Militar localizaram a moto suspeita no Parque Pavan. A vítima foi levada ao local e reconheceu o veículo e o condutor como os envolvidos na tentativa de roubo.