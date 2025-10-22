Tentativa de roubo a moto termina com prisão em flagrante

Um homem foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (21) sob suspeita de tentar roubar uma motocicleta no bairro Parque Pavan, em Sumaré. A ação policial teve início após um alerta do sistema de monitoramento de Hortolândia, que indicou a movimentação de uma Yamaha Fazer azul envolvida em uma tentativa de assalto a outro motociclista na Avenida Valêncio Calegari, próximo a um supermercado.
Segundo o registro policial, a vítima percebeu a intenção dos dois suspeitos e conseguiu escapar, refugiando-se no estacionamento do estabelecimento. Sem conseguir concluir o crime, os assaltantes fugiram em alta velocidade.
Com base nas informações repassadas, equipes da 2ª Companhia da Polícia Militar localizaram a moto suspeita no Parque Pavan. A vítima foi levada ao local e reconheceu o veículo e o condutor como os envolvidos na tentativa de roubo.
Durante a perseguição, a moto dos suspeitos chegou a colidir contra a lateral da motocicleta da vítima, causando danos. O homem detido negou o crime e se recusou a identificar o comparsa que o acompanhava.
Foram apreendidos um capacete rosa da marca LS2 e a Honda CB 300F Twister da vítima. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tentativa de roubo, e o suspeito permanece preso à disposição da Justiça.