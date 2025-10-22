PM recupera mais de R$ 600 mil em veículos e produtos furtados

A Polícia Militar realizou uma grande apreensão em uma chácara abandonada no bairro Engenho Velho, em Mogi Guaçu, onde foram encontrados defensivos agrícolas, eletrônicos e veículos furtados em outubro, na cidade de Barretos, no interior paulista.
As equipes chegaram ao local após uma denúncia anônima que indicava o imóvel como ponto de armazenamento de produtos roubados. A informação foi confirmada com o rastreamento de uma “isca eletrônica”, que levou os policiais até a propriedade rural.
Dentro de um barracão, os PMs localizaram:
- Defensivos agrícolas avaliados em R$ 598.449,50
- Materiais diversos, como televisão e pneus, também furtados da fazenda
- Dois veículos com emplacamento clonado
- Um par de placas de um terceiro veículo
Após checagem dos números de chassi, a polícia constatou que os automóveis eram produtos de furtos anteriores — um ocorrido em agosto de 2024 e outro em maio de 2025.
Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as medidas administrativas cabíveis. A PM informou que os bens serão restituídos aos legítimos proprietários após a conclusão do processo.