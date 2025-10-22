24 de outubro de 2025
CRIME

PM recupera mais de R$ 600 mil em veículos e produtos furtados

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Ação da PM localiza defensivos agrícolas avaliados em quase R$ 600 mil, além de veículos e eletrônicos furtados em Barretos.
Polícia Militar realizou uma grande apreensão em uma chácara abandonada no bairro Engenho Velho, em Mogi Guaçu, onde foram encontrados defensivos agrícolas, eletrônicos e veículos furtados em outubro, na cidade de Barretos, no interior paulista.

As equipes chegaram ao local após uma denúncia anônima que indicava o imóvel como ponto de armazenamento de produtos roubados. A informação foi confirmada com o rastreamento de uma “isca eletrônica”, que levou os policiais até a propriedade rural.

Dentro de um barracão, os PMs localizaram:

  • Defensivos agrícolas avaliados em R$ 598.449,50
  • Materiais diversos, como televisão e pneus, também furtados da fazenda
  • Dois veículos com emplacamento clonado
  • Um par de placas de um terceiro veículo

Após checagem dos números de chassi, a polícia constatou que os automóveis eram produtos de furtos anteriores — um ocorrido em agosto de 2024 e outro em maio de 2025.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as medidas administrativas cabíveis. A PM informou que os bens serão restituídos aos legítimos proprietários após a conclusão do processo.

