PM recupera mais de R$ 600 mil em veículos e produtos furtados

A Polícia Militar realizou uma grande apreensão em uma chácara abandonada no bairro Engenho Velho, em Mogi Guaçu, onde foram encontrados defensivos agrícolas, eletrônicos e veículos furtados em outubro, na cidade de Barretos, no interior paulista.

As equipes chegaram ao local após uma denúncia anônima que indicava o imóvel como ponto de armazenamento de produtos roubados. A informação foi confirmada com o rastreamento de uma “isca eletrônica”, que levou os policiais até a propriedade rural.

Dentro de um barracão, os PMs localizaram: