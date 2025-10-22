22 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Marido é preso por agredir mulher e ameaçar policiais com faca

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Suspeito também resistiu à prisão e chegou a segurar o pescoço de um dos PMs; ele e a vítima passaram por atendimento médico.
Suspeito também resistiu à prisão e chegou a segurar o pescoço de um dos PMs; ele e a vítima passaram por atendimento médico.

Um homem foi preso em flagrante na terça-feira (21) após agredir a companheira, ameaçá-la com uma faca e resistir à prisão, no bairro Jardim Ypê IV, em Mogi Guaçu. Segundo o relatório da Polícia Militar, os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro, que a ameaçou com uma faca logo depois. O homem estava trancado em um quarto e, ao ser abordado, confirmou as acusações e passou a insultar os policiais.

Após alguns minutos de diálogo, o suspeito abriu a porta e foi avistado com a faca nas mãos. Os PMs ordenaram que ele a soltasse. No momento em que a arma foi deixada no chão, os policiais tentaram efetuar a prisão, mas o homem reagiu violentamente, empurrando um dos agentes e segurando-o pelo pescoço. Ele acabou contido e algemado com o apoio da equipe.

A vítima e o agressor receberam atendimento médico e, após a liberação, foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ). O homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários