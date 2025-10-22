Marido é preso por agredir mulher e ameaçar policiais com faca

Um homem foi preso em flagrante na terça-feira (21) após agredir a companheira, ameaçá-la com uma faca e resistir à prisão, no bairro Jardim Ypê IV, em Mogi Guaçu. Segundo o relatório da Polícia Militar, os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro, que a ameaçou com uma faca logo depois. O homem estava trancado em um quarto e, ao ser abordado, confirmou as acusações e passou a insultar os policiais.

Após alguns minutos de diálogo, o suspeito abriu a porta e foi avistado com a faca nas mãos. Os PMs ordenaram que ele a soltasse. No momento em que a arma foi deixada no chão, os policiais tentaram efetuar a prisão, mas o homem reagiu violentamente, empurrando um dos agentes e segurando-o pelo pescoço. Ele acabou contido e algemado com o apoio da equipe.