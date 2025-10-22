GM apreende armas e drogas em galpão abandonado no Centro

A Guarda Municipal de Campinas (GCM) realizou uma grande apreensão de drogas e armas durante uma ação de rotina no Centro de Campinas, na terça-feira (21). O material foi encontrado dentro de um galpão abandonado na Rua Ferreira Penteado, após um suspeito fugir da abordagem policial.
A ocorrência teve início quando uma equipe da GCM avistou um homem em atitude suspeita. Ao notar a aproximação dos guardas, ele correu para dentro do galpão. Durante a varredura, os agentes encontraram entorpecentes espalhados pelo chão, o que levou à solicitação de reforço de outras guarnições.
Após uma busca detalhada no imóvel, foram encontrados armas, munições e uma grande quantidade de drogas.
Materiais apreendidos:
- 525 porções de cocaína
- 329 porções de crack
- 1 pistola modelo Walter, calibre 7.62mm
- 1 munição intacta
- 3 rádios comunicadores
- 1 balança de precisão
Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia responsável pelo caso. As investigações seguem em andamento para identificar e capturar o suspeito que fugiu do local.