TRÁFICO

GM apreende armas e drogas em galpão abandonado no Centro

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Em um galpão abandonado na Rua Ferreira Penteado, os agentes encontraram uma arma de fogo, munições, uma balança de precisão e mais de 800 porções de drogas.
Guarda Municipal de Campinas (GCM) realizou uma grande apreensão de drogas e armas durante uma ação de rotina no Centro de Campinas, na terça-feira (21). O material foi encontrado dentro de um galpão abandonado na Rua Ferreira Penteado, após um suspeito fugir da abordagem policial.

A ocorrência teve início quando uma equipe da GCM avistou um homem em atitude suspeita. Ao notar a aproximação dos guardas, ele correu para dentro do galpão. Durante a varredura, os agentes encontraram entorpecentes espalhados pelo chão, o que levou à solicitação de reforço de outras guarnições.

Após uma busca detalhada no imóvel, foram encontrados armas, munições e uma grande quantidade de drogas.

Materiais apreendidos:

  • 525 porções de cocaína
  • 329 porções de crack
  • 1 pistola modelo Walter, calibre 7.62mm
  • 1 munição intacta
  • 3 rádios comunicadores
  • 1 balança de precisão

Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia responsável pelo caso. As investigações seguem em andamento para identificar e capturar o suspeito que fugiu do local.

