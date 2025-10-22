GM apreende armas e drogas em galpão abandonado no Centro

A Guarda Municipal de Campinas (GCM) realizou uma grande apreensão de drogas e armas durante uma ação de rotina no Centro de Campinas, na terça-feira (21). O material foi encontrado dentro de um galpão abandonado na Rua Ferreira Penteado, após um suspeito fugir da abordagem policial.

A ocorrência teve início quando uma equipe da GCM avistou um homem em atitude suspeita. Ao notar a aproximação dos guardas, ele correu para dentro do galpão. Durante a varredura, os agentes encontraram entorpecentes espalhados pelo chão, o que levou à solicitação de reforço de outras guarnições.

Após uma busca detalhada no imóvel, foram encontrados armas, munições e uma grande quantidade de drogas.