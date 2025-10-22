Incêndio de grandes proporções assusta moradores em Mogi Guaçu

Um incêndio de grandes proporções atingiu a região do Jardim Santa Madalena, sentido Cachoeira, na noite desta terça-feira (21), em Mogi Guaçu. O fogo começou por volta das 22h e assustou moradores com o som intenso das chamas e clarões visíveis a longa distância.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e estão sendo apuradas pelas autoridades. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e seguem atuando no combate às chamas para impedir que o fogo se alastre para áreas residenciais.

O trabalho das equipes é dificultado pelas condições climáticas, já que o período de estiagem e os ventos fortes favorecem a propagação rápida das chamas, ampliando a área de risco.