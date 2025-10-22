22 de outubro de 2025
FOGO

Incêndio de grandes proporções assusta moradores em Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Fogo começou na noite desta terça-feira (21) e, impulsionado pelo tempo seco e ventos fortes, pode ser visto a longas distâncias. Bombeiros trabalham no local.
Um incêndio de grandes proporções atingiu a região do Jardim Santa Madalena, sentido Cachoeira, na noite desta terça-feira (21), em Mogi Guaçu. O fogo começou por volta das 22h e assustou moradores com o som intenso das chamas e clarões visíveis a longa distância.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e estão sendo apuradas pelas autoridades. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e seguem atuando no combate às chamas para impedir que o fogo se alastre para áreas residenciais.

O trabalho das equipes é dificultado pelas condições climáticas, já que o período de estiagem e os ventos fortes favorecem a propagação rápida das chamas, ampliando a área de risco.

A orientação oficial é que moradores evitem se aproximar do local, tanto para não interferir na atuação dos bombeiros quanto para garantir a própria segurança.

