Emdec troca asfalto por concreto em ponto de ônibus na Vila Nova

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) inicia nesta terça-feira (21) a implantação de pavimento rígido em um ponto de parada de ônibus na Rua Dr. Buarque de Macedo, na Vila Nova, na altura do número 431. A obra substitui o atual piso asfáltico por concreto, material mais resistente ao peso e à circulação constante dos ônibus.

Os serviços serão executados no lado direito da via, entre as ruas Santa Adélia e Dr. Melcherte, e a interdição do trecho está prevista para ocorrer após o pico da manhã, por volta das 9h. Antes disso, agentes da Emdec farão a reserva de vagas na faixa da esquerda. A intervenção ficará sob responsabilidade da empresa Hípica Boulevard Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.

Durante o período das obras, o ponto de parada será temporariamente desativado, com previsão de conclusão até 5 de novembro, dependendo das condições climáticas. Os passageiros deverão utilizar o ponto anterior, também na Rua Buarque de Macedo.