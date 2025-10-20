Tempo gelado segue até pelo menos quarta-feira em Campinas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um Boletim Meteorológico Especial alertando para a queda brusca nas temperaturas em todo o território paulista nos próximos dias. O órgão prevê que o frio intenso deve persistir até pelo menos quarta-feira (22), atingindo o estado em pleno período da primavera, quando normalmente predominam temperaturas amenas.

Em Campinas, os termômetros devem marcar mínima de 11°C, com ventos moderados e sensação térmica ainda mais baixa nas primeiras horas da manhã e durante a madrugada. A orientação da Defesa Civil é para que a população reforce os cuidados com idosos, crianças e pessoas em situação de rua, mais vulneráveis às baixas temperaturas.

O boletim aponta que as menores temperaturas serão registradas na Serra da Mantiqueira, com 5°C, e na Região Metropolitana de São Paulo, onde os termômetros devem chegar a 8°C. No Vale do Ribeira e nas regiões de São José dos Campos e Itapeva, a previsão é de 9°C. Em Bauru e Araraquara, a mínima prevista é de 11°C, e em cidades como Presidente Prudente, Araçatuba, Franca e Ribeirão Preto, as temperaturas devem ficar em torno de 12°C.